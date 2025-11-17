「私をすごく裏切った日」突然この世を去ったKARAク・ハラさんに向けて…元練習生ハン・ソヒが言及 | RBB TODAY

インフルエンサーで元アイドル練習生のハン・ソヒ（30）が、突然この世を去ったKARAのク・ハラさんについて言及した。

2人は生前、親友関係だったとされる。

ハン・ソヒは最近、自身のブログにク・ハラさんの生前の写真を公開した。

ク・ハラさんが亡くなって以降、毎年のように追悼文を投稿してきたハン・ソヒが、11月24日の命日を前に再び故人との思い出を振り返った格好だ。

ハン・ソヒは「数日後は、ク・ハラが私をすごく裏切った日だよ。オンニ（お姉さん）、私もうオンニより年上になったよ。オンニって呼べ（と言ったら私を殴るチョコチップクッキーハラ）」と、冗談めかした言葉で悲しみを必死に隠した。

（写真＝ハン・ソヒblog）ク・ハラさん（左）とハン・ソヒ

ク・ハラさんは2019年11月24日、突然この世を去った。彼女は同日18時頃、ソウル清潭洞（チョンダムドン）の自宅で死亡したまま発見された。享年28歳。

突然の悲報を受け、ハン・ソヒはク・ハラさんへの恋しさや申し訳なさ、切なさを何度も表現してきた。今回の投稿でも、その感情が改めてにじみ出ている。

なお、ハン・ソヒは2016年8月、大麻使用の現行犯で逮捕されたことを皮切りに、薬物事件を繰り返した。同年10月にはBIGBANGのT.O.Pとともに大麻を吸引した容疑で、懲役3年、執行猶予4年の判決を受けた。

さらに2021年7月には、尿検査でメタンフェタミンと向精神薬の陽性反応が出て拘禁され、同年11月には懲役1年6カ月の実刑判決が下った。彼女は2023年11月に出所している。

■【写真】ハン・ソヒ、故ク・ハラさんを“2SHOT”で哀悼

■KARAク・ハラさんが残した日記の内容に専門家も絶句するしかなかった理由

■【写真】故ク・ハラの納骨堂参りしたハン・ソヒ「キムチチゲ召し上がれ」