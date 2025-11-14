TXT・ヨンジュン、日韓チャートを席巻！初ソロアルバム『NO LABELS：PART 01』で存在感 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、初のソロアルバムで韓国と日本に“旋風”を巻き起こしている。

11月14日、アルバム販売量集計サイト「HANTEOチャート」によると、ヨンジュンの1stミニアルバム『NO LABELS：PART 01』は、11月7日のリリースから1週間で合計60万1105枚を売り上げた。

デビューから6年8カ月で初めて披露したソロアルバムによる成果として、大きな注目を集めている。

新アルバムは発売初日だけで約54万枚を売り上げ、発売からわずか3日間の販売量で、先週の週間アルバムチャート（集計期間：11月3～9日）1位を獲得。順調な滑り出しを見せた。

また、『NO LABELS：PART 01』はCircleチャートの最新週間チャート（集計期間：11月2～8日）でも存在感を発揮し、アルバムチャートとリテールアルバムチャートの2冠を達成した。

タイトル曲『Talk to You』も、ダウンロード（3位）、Vカラーリング（13位）、BGM（19位）など複数チャートにランクインしている。

日本でも勢いは続いている。『NO LABELS：PART 01』は11月10日付オリコン「デイリーアルバムランキング」で1位を獲得し、11月17日付の「週間デジタルアルバムランキング」（集計期間：11月3～9日）では3位にランクイン。12日に発表されたBillboard JAPANでも「ダウンロードアルバム」3位を記録した。

ヨンジュンは、自身のカラーを込めた音楽とパフォーマンスで、世界中のリスナーに“ヨンジュン・コア”を刻み込んでいる。特に韓国の音楽番組で披露したカムバックステージでは、自信に満ちた姿勢や安定した歌唱力、完成度の高いパフォーマンスが好評を博している。

（記事提供＝OSEN）

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

