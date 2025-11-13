予測不能な2人旅再び！BTS・JIMIN＆JUNG KOOKの『Are You Sure?!』シーズン2、最新ビジュアル解禁 | RBB TODAY

BTSのJIMINとJUNG KOOKの“2人旅”を収めた『Are You Sure?!』シーズン2が、ディズニープラスで12月3日より独占配信される。

世界的アイドルグループBTSの最年少メンバー2⼈で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビのJIMINとJUNG KOOKが、オフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTSユニット初”のトラベルバラエティ『Are You Sure?!』。

シーズン2の配信決定が発表されるや否や、世界中のファンからは「待ってました︕」「早く⾒たい︕」と大きな反響が巻き起こった話題作だ。

除隊からわずか1週間後のJIMINとJUNG KOOK が、どこへ⾏くのか、いつ⾏くのかも知らず、シーズン2の目的地スイスとベトナムへと出発することになる驚きに満ちた予測不能な友情旅。2⼈だから楽しい、二度目だからこそもっとワクワクする。

今回初解禁となったポスタービジュアルも、そんなワクワク感満載の楽しいビジュアルとなっている。

先⽇解禁となったティザービジュアルでは、どのような旅になるのかトラベルステッカーに多くのヒントが散りばめられていたが、今回の新ビジュアルでは、スイス旅で⼈気のパラグライダーに挑戦する姿が写っている。

また、シーズン1では北海道で楽しんだスキーとスノーボードを、今シーズンでは雄⼤な景観を誇るアルプス⼭脈のスキーリゾートで満喫する姿も。さらに、パドルボードやパラセイリングなどマリンアクティビティに夢中になる様子も収められた。

ピースをしてまぶしそうにこちらに視線を向けるJUNG KOOKとリラックスした様⼦で座るJIMINの姿からは、今シーズンも“グクミン”らしさ全開のマイペースな旅になりそうな予感が漂う。

「これでいいの?!（Are You Sure?!）」なのか、「これがいい!!（I'm so sure!!）」なのか。JIMINとJUNG KOOKがお届けする今シーズンの旅の結末を楽しみにしたいところだ。

なお、全8話で構成された『Are You Sure?!』シーズン2は、12月3日より毎週水曜2話ずつ、ディズニープラスで独占配信される。

（C）2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

