「演出だろ？」の一言で始まる吊し上げ…ステージ上で失神したヒョナに向けられた“疑う自由”の暴走 | RBB TODAY

歌手ヒョナが公演中にステージ上で倒れ、健康異常説が浮上するなか、嘲笑を含んだ悪質コメントによる攻撃まで続き、事態の痛ましさを増幅させている。

公演中の失神後、ファンに謝罪までしたヒョナが、根拠のない攻撃によって再び傷つけられているのだ。

ヒョナは11月9日、マカオで行われた「WATERBOMB 2025 MACAU」のステージで『Bubble Pop!』を披露した。パフォーマンスが終盤に差し掛かり、ウェーブしてターンをする際に突然意識を失い、そのまま倒れ込んだ。

ともにステージに立っていたダンサーたちは驚いてすぐに駆け寄り、短い衣装のヒョナを覆い、警護スタッフが上がってくるまで彼女を守った。直後にステージへ駆け上がった警護スタッフはヒョナを抱きかかえて退場し、そのまま公演は中断。現場にいたファンが当時の映像を撮影し、オンラインコミュニティやSNSに拡散されたことで大きな注目を集めた。

その後、意識を取り戻したヒョナは自身のSNSで「本当に本当にごめんなさい…。前の公演から短い期間だったけど、良い姿を見せたくて頑張ったのに、プロらしくない姿になってしまった気がして…。正直、私自身も何も覚えていなくて、いろいろ考えたけれど、ちゃんと伝えたかった」と謝罪と心境を綴った。

続けて「マカオのファンも来てくれたし、A-ing（ファン名）だけじゃなく、みんなお金を払って観に来てくれたステージなのに、本当にごめんね、申し訳ない」とし、「これからもっと体力もつけて、地道に頑張る。すべてが思いどおりになればいいけれど、これから努力していく」と伝えた。さらに「私は本当に大丈夫。私のことは心配しないで！」とファンを気遣う言葉も添えた。

しかし謝罪後も、一部ネットユーザーは悪質なコメントを続け、度を越した反応を見せている。オンラインコミュニティでは、失神について「演出ではないのか」といった憶測まで飛び交い、さらに冷静に対応していた警護スタッフに対しても「ヒョナを持ち上げるのがつらそうだ」など、嘲笑を交えたコメントが投稿され、見る者の心をさらに痛めつけている。

ヒョナはこれまで、結婚後に「妊娠説」が浮上するほど変わった外見について自ら言及し、ダイエットを宣言。10kgの減量に成功し、変化した姿を見せていた。今回の失神を受けて、一部では「過度なダイエットが原因ではないか」との指摘も出ている。

また、ヒョナが過去に「迷走神経性失神」により活動を中断した事実も再び注目されている。

ヒョナは2020年に同診断を受け、活動を一時休止した経験がある。この疾患はストレス、疲労、急激な体重減少、脱水などによって血圧や心拍数が急低下し、脳への血流が減少することで一時的な失神を引き起こす症状だ。強い緊張や過労、急激な体重変化などが主な誘因とされている。

ヒョナは当時、「良いステージを見せたくて、きれいな体でいたかった。でも、ステージの上で倒れてしまった。1カ月に12回も倒れた」と告白していたこともある。

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。2018年の「Mnetアジアンミュージックアワード（MAMA）」では、交際していた歌手イドン（DAWN）との“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題となった。2022年11月にイドンと破局し、2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表、同年10月に結婚した。

