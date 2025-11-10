ファンへの暴行を傍観したとして批判を浴びたジェシー、カムバック始動　新しいEPのハイライトメドレーを公開 | RBB TODAY

同行者によるファンへの暴行を制止しなかったとして批判を受けた歌手ジェシー（Jessi）が、新曲でカムバックする。

ジェシーは11月10日午後、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じてニューEP『P.M.S(PRETTY MOOD SWINGS)』のハイライトメドレー映像を公開し、本格的なカムバック始動を知らせた。

11月12日にリリースされる『P.M.S』は、ジェシーが2020年に発表した『NUNU NANA』以来、約5年ぶりに披露するEP作品。アルバム名『PRETTY MOOD SWINGS』には、「気分の揺れによって変化する多彩な魅力と、率直な感情の流れを隠さず表現する」という意味が込められている。

今回のEPには、タイトル曲『Girls Like Me』をはじめ、『Brand New Boots』『HELL』『Marry Me』、そして先行公開されていた『Newsflash』を含む全5曲が収録。ジェシーは全楽曲の作詞・作曲に参加し、自身の率直な感情と想いをリズミカルに表現した。

（画像提供＝UNNI COMPANY）『P.M.S』

一方でジェシーは2024年9月、未成年の男性ファンに対する暴行“放置”騒動により大きな批判を浴びた。

ソウル・狎鴎亭（アックジョン）で知人と共にいた際、写真撮影を求めたファンの男性に対し、同行していた人物が暴行を加えたにもかかわらず、ジェシーはそれを制止せず現場を離れた事実が明らかとなり、批判が集中していた。

ジェシーは騒動後、所属事務所との専属契約が終了。「何千回、何万回も後悔した。あの時に戻れるなら本当に戻りたい。今からでも過ちを正し、被害者の方が回復できるよう努力したい」と謝罪を表明していた。その後、独立レーベル「UNNI COMPANY」を設立し、ソロアーティストとして活動を続けている。

◇ジェシー（Jessi）プロフィール

1988年12月17日生まれ。ニューヨーク出身の韓国系アメリカ人。本名はジェシカ・ヒョンジュ・ホで、韓国名はホ・ヒョンジュ。2003年に15歳で単身渡韓し、2005年12月に「Jessica H.O」としてソロデビュー。2006年にはグループUPTOWNのメンバーとしても活動した。2014年に活動名を現在の「Jessi」に変更し、グループ「Lucky J」の一員として2016年まで活動。以降はソロ歌手として活動している。過去に豊胸を公表したことでも知られる。

