日本の年末フェスに出演のTWS、年明けからは中華圏のファンと交流へ！アジア人気をさらに拡大 | RBB TODAY

TWSが中華圏のファンに会いに行く。

11月10日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、TWSは来年1月24日にマカオ・スタジオシティイベントセンター、31日に高雄ミュージックセンターで「TWS TOUR '24/7：WITH：US' IN MACAU & KAOHSIUNG」（以下「24/7：WITH：US」）を開催する。

TWSは初のコンサート「24/7：WITH：US」を中華圏へと拡大し、アジアでの熱い人気を立証した。6月にはソウル・蚕室室内体育館で「2025 TWS TOUR ‘24/7：WITH：US’ IN SEOUL」を開催し、約1万6000人を動員。続く7月には広島、愛知、福岡、宮城、大阪、神奈川の6都市で同名の日本ツアーを実施し、約5万人のファンを熱狂させた。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）TWS

TWSはこれまでも継続的に中華圏との交流を深めてきた。昨年8月にはマカオでショーケースを開き現地ファンと触れ合い、今年7月には動画プラットフォーム「Douyin」とコラボして、2025年上半期に現地で大ヒットした『Kiss Kiss Shy Shy』の韓国語バージョンをリリースした。

今回のツアーでは、清涼感あふれるエネルギッシュなパフォーマンスで“次世代K-POP期待株”としての存在感をさらに強調する見通しだ。公演名である「TWENTY FOUR SEVEN WITH US（いつでもTWSと一緒に）」のように、観客とより近い距離で特別な時間を共有するステージを届ける予定だ。

また、初の中華圏ツアーに先立ち、TWSは年末のグローバル音楽イベントにも続々出演する。11月28日・29日に香港で開催される「2025 MAMA AWARDS」を皮切りに、12月3日のフジテレビ『2025 FNS歌謡祭』、12月6日の高雄「AAA 2025」、12月27日の千葉「COUNTDOWN JAPAN 25/26」へ出演を予定している。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】TWS、日本の夏を満喫！「エモすぎ…」

■【写真】「美少年…」ハンジン、濡れ髪からのぞく儚い眼差し

■【写真】TWS・シンユ、爽やかイケメン過ぎて大人気