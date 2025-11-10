小平奈緒の意外な近況も明らかに!! イ・サンファも「太もも、まだ太いね!!」と驚き | RBB TODAY

スピードスケート元韓国代表のイ・サンファの親友でありライバルでもある小平奈緒の引退後の近況が公開された。

YouTubeチャンネル『町内の友達カンナミ』で「サンファ＆ナオ、スピードスケート女王たちの20年の友情。日韓レジェンドの引退後トークを直撃してきました」というタイトルの動画が公開された。

公開された映像には、カンナムとイ・サンファが日本・長野へ旅行する様子が映し出された。食事を終えた2人は、小平奈緒が運営するカフェを訪問。引退後にカフェをオープンした小平奈緒は「来てくれてありがとう」と笑顔で迎えた。

イ・サンファは久しぶりに再会した小平奈緒の太ももを触りながら「うわ、まだ太いね」と驚くと、小平奈緒は照れ笑いを浮かべながら「もう全部落ちたよ」と答えた。

(画像=『町内の友達カンナミ』)

現役時代を振り返る場面では、2人はしばし思い出に浸った。

イ・サンファとの初対面について小平奈緒は「イ・サンファがトリノ五輪に出た時、“アジアにこんなにすごい選手がいるんだ”と思った。いつか同じレベルで戦えたらと思った」と語り、「一緒にレースできるようになった頃、サンファが膝を痛めてしまった。サンファが強かった頃はレースの後に私のほうが泣いていたのに、その時はサンファが“大丈夫”と言いながら一緒に泣いてくれた」と感謝の気持ちを伝えた。

(画像=『町内の友達カンナミ』)

イ・サンフフと小平奈緒は五輪スピードスケート王者だ。イ・サンファは500mで金2枚と銀1枚を獲得し、小平は500mで金メダル、1000mとチームパシュートで銀メダルを獲得した。特に小平氏は女子500m五輪新記録保持者でもある。ふたりの友情は特別だ。国境を越え、長きにわたり善意の競争を繰り広げてきた。

■【写真】イ・サンファ、日本で見せた大胆美スタイル

■【写真】イ・サンファ、小麦肌のブラトップ

■【画像】キム・ヨナ、年下イケメン夫と甘々キス