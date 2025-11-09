『KPOPガールズ！』主題歌『Golden』がグラミー賞5部門ノミネートの快挙！制作手掛けた歌手EJAEが感激のコメント | RBB TODAY

Netflix映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のOST『Golden』を手掛け、自らも歌唱した韓国系アメリカ人歌手EJAE（イ・ジェ）が、同曲のグラミー賞ノミネートを受け感激の思いを語った。

イ・ジェは11月8日、自身のSNSを通じて第68回グラミー賞で候補に選ばれたことを報告。「オーマイガッド。今の私の気持ちを表す形容詞すら見つからない。グラミー賞にノミネートされるなんて想像もしていなかった。それも“今年の歌”部門だなんて。これが夢だったと言うだけでは足りないほどです」と心境を綴った。

（写真＝イ・ジェInstagram）

今回のグラミー賞では、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』からOST『Golden』が「年間最優秀楽曲」はじめ「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞」など計5部門でノミネートされている。

イ・ジェは「この映画を愛し、応援してくださったファンの皆さんのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝を述べ、「この作品で歌を制作する機会を与えてくれたスタッフ、共に曲を書いた共同作家、そして大切な仲間たちに感謝します」と続けた。

また、劇中でK-POPガールズグループ「ハントリックス」の歌唱をともに務めたレイ・アミ、オードリーとも喜びを分かち合ったと明かし、「このプロジェクトに参加するきっかけをくれて、一緒に走ってくれた友人にも感謝しています。ここからまた進んでいきます」と締めくくった。

（写真＝イ・ジェInstagram）

イ・ジェは俳優シン・ヨンギュンの孫で、SMエンターテインメントで12年間の練習生生活を送ってきたことで知られる。『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』ではOST制作に携わり、劇中キャラ「ルミ」として歌唱も担当。最近ではtvN『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に出演し、練習生時代や制作の裏側を語り、注目を集めていた。

■【写真】JUNG KOOK、『デーモン・ハンターズ』にドハマりして配信中に涙

■【注目】JUNG KOOK、ハリウッドスター達の“推し宣言”が止まらない！

■【画像】「また韓国が文化盗んだ」『デーモン・ハンターズ』にイチャモン