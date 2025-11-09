死因は現在も明かされず、24歳の若さで…突然訃報が伝えられた韓国シンガーソングライターの2周忌 | RBB TODAY

韓国の女性シンガーソングライター、ナヒさんがこの世を去って2年が経った。

ナヒさんは2023年11月8日にこの世を去った。24歳だった。具体的な死因は遺族の意向で現在も明かされていない。

1999年10月28日生まれのナヒさんは、2019年にシングル『Blue City』でシンガーソングライターとしてデビュー。シティポップやバラードなどの楽曲をリリースし、多くのファンから愛された。

生前最後に発表した楽曲は、2023年1月27日リリースの『I′m Homeless』。ナヒさんが亡くなった後の2024年6月2日には、遺作としてフルアルバム『Ending』がリリースされた。ナヒさん自ら全曲の作詞・作曲を担当し、プロデューサーのLAZYが総括プロデューサーとして作曲・編曲を務めた。

（写真＝NAHEE）ナヒさん

『Ending』について、ナヒさんの遺族は「ナヒが私たちに残して行った痕跡があり、これを製作してファンとナヒを愛する人たちに聴かせたかった。アルバムを制作するうえで、最初から最後まで苦労したLAZYにも感謝の意を表する」と述べていた。

数多くの楽曲で人々を癒しながらも、あまりにも若い年齢でこの世を去ったナヒさんには、現在も多くの哀悼の意が寄せられている。

■【写真】JYPオーディション参加も…20代でこの世を去った韓国お天気キャスター

■【写真】23歳の若さで…K-POPアイドル、白血病でこの世を去る

■【写真】福岡出身の韓国人気女優の3周忌…夫と離婚後、息子が兵役中に一人でこの世を去る