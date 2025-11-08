日本公演は「諸般の事情」で延期も…izna、“全席完売”の初ファンコン韓国公演がスタートへ | RBB TODAY

ガールズグループizna（イズナ）が、いよいよ韓国でデビュー後初のファンコンサートを迎える。

iznaは本日（11月8日）と9日の2日間にかけて、ソウルのブルースクエアSOLトラベルホールで初のファンコンサート「Not Just Pretty」を開催する。

「Not Just Pretty」はグループ初のファンコンサートで、チケットは発売と同時に全席完売となるなど、ファンから高い期待を寄せられてきた。

ファンコンサートでは今回初披露のステージをはじめさまざまなコーナーが準備されており、naya（iznaのファンネーム）とより近い距離で交流を図る。終演後にはお見送り会も行われ、来場したすべてのnayaに忘れられない思い出を届ける予定だ。

多彩なステージとコーナーを予告したiznaが、ファンコンサートを通じてどんな楽しさをもたらすかに注目が集まっている。

iznaは9月30日にリリースした2ndミニアルバム『Not Just Pretty』の活動を通じて、“音楽的変身”と幅広いコンセプトのスペクトラムで多くの愛を受けた。最近では世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで累計ストリーミング1億回を突破するなど、“グローバル・スーパールーキー”としての存在感を確固たるものにしている。

なお、iznaのファンコンサート「Not Just Pretty」は日本でも12月9日と10日に千葉県の幕張イベントホールで開催予定だったが、11月4日に延期が発表。グループの日本公式サイトでは「実施に向けて準備を進めてまいりましたが、諸般の事情により開催を延期とさせていただくこととなりました」と伝えられている。

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。

