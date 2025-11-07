成長ぶりに驚き…秋山成勲、娘・サランちゃんの14歳の誕生日をお祝い！「少し切ない」胸中も | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、14歳になった娘・サランちゃんの誕生日を祝福し、父親としての思いを明かした。

秋山は11月6日、自身のSNSに「娘が誕生日を迎えました！14歳です！本当に大きく成長してくれました。すべてに感謝の気持ちでいっぱいです」というコメントとともに、誕生日パーティーの写真を投稿した。

公開された写真には、14歳の誕生日を迎えたサランちゃんを祝う秋山の姿が写っている。大きなバルーン装飾が目を引く中、サランちゃんと顔を寄せて撮ったツーショットは、韓国の育児バラエティ『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演していた当時を思い起こさせる。

サランちゃんは、父・秋山と母・SHIHO（矢野志保）の面影を色濃く受け継いだビジュアルで注目を集めた。

（写真＝秋山成勲Instagram）秋山成勲（左）とサランちゃん

秋山は続けて、「子どもがどんどん成長していく姿を見るのは本当にうれしい一方で、なぜか少し切なくもあります。でも、それが親の気持ちというものなのでしょう。娘は、私たちにはない感覚や感性、視点、考え方を持っています。だから私たちとはまったく違う世界の景色を見ることになるでしょう。そしていつか、その景色を私たちにも見せてくれるでしょう」と心境をつづった。

さらに「“普通”と呼ばれる常識の壁なんて気にせず、広い空を羽ばたく鳥のように自由に、自分を信じて生きていってほしい。サランを愛してくれている皆さん、いつもたくさんの愛をくださり心から感謝しています」と感謝の気持ちを伝えた。

なお、秋山成勲はモデルのSHIHOと2009年に結婚し、2011年にサランちゃんが誕生している。

■【写真】秋山成勲、東京の5億円超え自宅公開

■【写真】サランちゃん、母と並ぶ高身長×美脚に「本当に13歳？」

■【写真】秋山成勲、娘サランちゃんと特別な2SHOT