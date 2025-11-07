「電気がつかない」事務所が宿舎の“電気代未納”か？日本人所属ボーイズグループ、メンバーの暴露に波紋 | RBB TODAY

ボーイズグループFANTASY BOYS（ファンタジーボーイズ）のメンバー、カン・ミンソが宿舎の電気が止まったと明かし、ファンの間で心配が広がっている。

カン・ミンソは最近、ファンコミュニケーションアプリ「Bubble」を通じて「宿舎の電気がつかなくて、今やっと充電して連絡してる…ごめん」と近況を伝えた。続けて「停電じゃなくて、電気代を払ってないみたいで…ちょっとストレスだ」とも付け加えた。

このメッセージが公開されると、ファンの間では「アイドルの宿舎で電気料金未納なんて信じられない」「事務所がきちんと管理していないのでは」といった反応が相次いだ。一部のファンは、メンバーの生活環境や所属事務所の管理体制に問題があるのではと指摘し、「これが単なるハプニングでないことを願う」と不安を示した。

（写真＝「Bubble」キャプチャ）カン・ミンソが送ったメッセージ

（写真提供＝OSEN）カン・ミンソ

FANTASY BOYSは、MBCのオーディション番組『少年ファンタジー～放課後ときめき シーズン2～』で選抜されて結成された多国籍ボーイズグループで、日本人メンバーのヒカリ・ヒカルをはじめ、韓国人6人、中国人1人、アメリカ人1人からなる10人組。2023年9月にデビューした。

最近では、一部メンバーがファンとのやり取りの中で「ストレスを感じている」「体調がよくない」といったメッセージを残し、ファンの心配を招いていた。

ファンからは「ただの電気料金の問題なら早急に対応してほしい」といった声が上がっており、グループの福利厚生や管理体制の改善を求める動きが強まっている。

（写真提供＝OSEN）FANTASY BOYS

■「戻ってこい」の呼びかけにも応じず…FANTASY BOYSデビュー前に“離脱”の韓国練習生

■【写真】『少年ファンタジー』の“日本人参加者”、放送前に降板…なぜ？

■【写真】“Jリーグのエムバペ”FANTASY BOYS・ヒカリ、韓国サッカー番組に出演