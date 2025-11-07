NCT DREAM、新AL『Beat It Up』トレーラー公開！過去と現在が交錯するダイナミックな映像に注目 | RBB TODAY

NCT DREAMが、6thミニアルバム『Beat It Up』のトレーラー映像を公開した。

11月7日午前0時、NCT DREAMの公式YouTubeチャンネルを通じて公開されたトレーラー「They Were Here To Beat It Up」は、限界を打ち破り、NCT DREAMだけの新たなステージを切り開いていく姿を、シュールなビジュアルとストーリーでウィットに描き出し、新アルバムへの期待を一気に高めた。

映像では、メンバーが建物を飛び越え、画面を突き破り、壁を壊し、ドラムやサンドバッグを激しく叩くなど、ダイナミックなアクションを通じて、挑戦と逆境を乗り越えてきた7人のエネルギーを爆発的に描き出している。さらに、過去の活動をオマージュしたシーンと現在の姿が交錯し、NCT DREAMの象徴性を再び浮き彫りにしている点も注目を集めた。

（画像＝SMエンターテイメント）

また、「彼らはただのグループではない。一つの“夢”だった」「前に踏み出すすべての一歩が挑戦であり、すべての限界が目標だった。彼らはぶつかったすべての限界を打ち破った」「壁を突き破って沈黙を燃やし、自分たちに引かれたすべての境界を破った。彼らは挑戦者であり、“Beat It Up”するためにここへ来た」といったナレーションが挿入され、絶えず挑戦し成長してきたNCT DREAMの歩みが物語的に描かれている。新アルバムを通じて、彼らが再び限界を超えていくことへの期待も高まった。

NCT DREAMの6thミニアルバム『Beat It Up』は、タイトル曲『Beat It Up』を含む全6曲で構成されている。“時間の速度”をテーマに、幼い頃から夢に向かって走り続けてきたメンバーが、今もなお成長中であること、そして自分たちだけの速度と方法で前へ進み続けるという力強いメッセージを込めた作品だ。

なお、NCT DREAMの6thミニアルバム『Beat It Up』は、11月17日午後6時に各種音楽配信サイトでリリースされ、フィジカルCDとしても発売される。

（記事提供＝OSEN）

