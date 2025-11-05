「アメリカンドリーム終焉？」1年間で出場13試合、打率0.050…渡米8年目の韓国人メジャーがパイレーツ退団 | RBB TODAY

韓国人メジャーリーガー、ペ・ジファン（26）の“アメリカンドリーム”が終焉の危機だ。極度の不振に苦しんだ挙句、所属チームからの放出を余儀なくされた。

ピッツバーグ地域メディア『ピッツバーグ・ポスト・ガゼット』は11月5日（日本時間）、「ピッツバーグ・パイレーツがペ・ジファンを放出した」と伝えた。

ペ・ジファンは2018年3月にピッツバーグ・パイレーツと125万ドル（日本円＝約1億9204万円）で契約を結んでいたが、マイナー時代含め在籍8シーズンでチームを去ることになった。

ペ・ジファンは今季、深刻な不振に苦しんだ。出場はわずか13試合で、打率も0.050にとどまった。2023年シーズンには111試合出場で打率0.231、32打点など可能性を示していたが、昨季に打率0.189と低迷すると、今季はついに底を打ってしまった。

彼に残された選択肢は2つ。まず、クレイムオフを通じた他球団移籍が可能性としてある。ただ、ペ・ジファンを望む球団がなければFA（フリーエージェント）となる。

母国KBOリーグ行きも選択肢の一つだが、“2年の制限”がある。

KBOリーグの海外組選手に関する規定では、高校卒業後にKBOリーグを経ずに海外リーグへ直行した選手は、2年間は新人ドラフトに参加することができない。したがって、ペ・ジファンがKBOリーグに参戦できるのは2027年以降となる。

（写真提供＝OSEN）ペ・ジファン

なお、ペ・ジファンのメジャーリーグで通算163試合に出場し、打率0.223、44打点、74得点、OPS（出塁率+長打率）0.586を記録した。

■【写真】大谷翔平と“シャンパンまみれ”の韓国人選手

■【写真】韓国美女ゴルファー、「大谷翔平ラブ」熱烈アピール

■【写真】韓国美人チア、可愛すぎる“腹チラ”ド軍ユニSHOT