BTS・JIMIN＆JUNG KOOK、リアルな“友情旅行記”『Are You Sure?!』シーズン2のティーザー解禁！ | RBB TODAY

BTSのJIMINとJUNG KOOKが、旅行バラエティ『Are You Sure?!』シーズン2で帰ってくる。

11月5日午前、BTSの公式SNSを通じて『Are You Sure?!』シーズン2のティザーイメージが公開された。

『Are You Sure?!』は、JIMINとJUNG KOOKが共に出かける予測不能な友情旅行記を描いたディズニープラスのオリジナルシリーズで、昨年9月のシーズン1から約1年3カ月ぶりに新たな物語が公開される。

（写真＝ディズニープラス）JUNG KOOK（左）とJIMIN

シーズン2では、除隊からわずか1週間後に再び始まったリアルな友情旅行記が繰り広げられる。2人はささやかな予算と古い旅行本一冊だけを手に、スイスとベトナムの各地を巡る。12日間の旅路の中で、笑いと感動、そして一段と深まった“リアル親友”のケミストリーを届ける予定だ。

とりわけシーズン2は、荷物を最小限にした“ミニマリズム旅行”というコンセプトで差別化を図った。旅のあいだ、旅費を自分たちで稼ぐために熾烈にゲームに臨む2人を見守るのも楽しみどころだ。予想外の状況の中であらわになる率直で生々しい感情は、JIMINとJUNG KOOKの魅力をいっそう引き立てる。

ティザーイメージと共に公開された“ネタバレ”スチールカットは、本編への期待感を高めた。2人がスイスの象徴であるマッターホルンを前に穏やかな笑みを浮かべ、ベトナム・ホイアンの海辺では船に乗って夜景を楽しむ姿が収められている。

（写真＝ディズニープラス）JIMIN（左）とJUNG KOOK

なお、ディズニープラスで独占配信される『Are You Sure?!』シーズン2は、12月3日に初公開予定だ。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

