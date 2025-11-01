TWICE・ジヒョ、黒インナーウェア“丸見え”の大胆私服に反響！女優妹と密着ツーショットも【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICE・ジヒョが大胆なプライベートSHOTでファンを魅了している。

ジヒョは10月31日にインスタグラムを更新。「ミニ家族旅行」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、実の妹で女優のイ・ハウムらと家族旅行に出た際に写真が並んでいる。街中のカフェでくつろいだり、姉妹で肩を寄せ合いながら自撮りをしたりと、どの写真からもリラックスした雰囲気が伝わってくる。

そんななか、ジヒョは鏡越しに自撮りをした写真も公開。キャップを目深に被り、黒のインナーウェアがあらわになった大胆なシースルーのトップス姿で、多くのファンを釘付けにしていた。

投稿を目にしたファンからは、「大好きです」「あなたは女神ですか？」「本当に可愛い！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは10月10日にデビュー10周年記念のスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースし、現在は6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。10月24日からは、10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』の上映が日本で始まっている。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

