キム・スヒョンの日本ファン、韓国紙に“全面広告”を掲載「なぜ韓国の人々は理解してくれなかったのか」【全文】 | RBB TODAY

活動休止に追い込まれている俳優キム・スヒョンのために、日本のファンが韓国の大手新聞に全面広告を出してエールを送った。

10月31日付けの『朝鮮日報』には、キム・スヒョンの写真と「韓国にいらっしゃる皆さまへ」と始まる文章を載せた全面広告が掲載された。掲載主は「キム・スヒョングローバル連合日本代表」と記されている。

自らを「私設ファンダムの合同チーム」と紹介した日本ファンダムは「キム・スヒョンは私たちの期待を一度も裏切ることなく、常に誠実に作品の役に向き合い、見事に演じてくれる俳優」とし、「正直な人で、決して嘘をついたりしない」と強調した。

続けて「誠実なキム・スヒョンが真実を明かせなかった理由を、なぜ韓国の人々は理解してくれなかったのか」と問いかけ、「今回のキム・スヒョンに対する韓国社会の反応は、心から悲しく、非常に残念に感じている」と伝えた。

そして「キム・スヒョンを韓国の皆さまも応援し、彼が一日も早く俳優として復帰できるよう力を貸してください」と呼びかけた。

（画像＝オンラインコミュニティ）『朝鮮日報』の掲載された全面広告

事の発端は、キム・スヒョンの誕生日でもあった今年2月16日。女優キム・セロンさんが遺体で発見されたことだった。

キム・セロンさんの遺族は葬儀を終えた後、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」を通じて、故人が15歳の時から6年間（2015年から2021年）にわたり、キム・スヒョンと交際していたと主張した。

この主張をきっかけに、キム・スヒョンに未成年交際疑惑が浮上した。

これに対し、キム・スヒョン側は「交際が始まったのはキム・セロンが成人した2019年夏から2020年秋まで」とし、未成年時の交際疑惑を強く否定。最近では、キム・セロンさんの遺族が主張する交際期間がキム・スヒョンの兵役時期と重なっていることから、当時実際に交際していたとされる女性に送った手紙まで公開した。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン（左）とキム・セロンさん

全面広告に掲載された文章全文は、以下の通り。

◇

韓国にいらっしゃる皆さまへ

私たちは日本で俳優キム・スヒョンを応援している私設ファンダムの合同チームです。

日本では2013年にキム・スヒョンさんの公式ファンクラブが発足されましたが、それ以前の2011年のドラマ『ドリームハイ』日本放送当時から、すでに多くの日本のファンがキム・スヒョンさんを愛してきました。

そして今まで14年を超える歳月を経ても、変わらぬ気持ちでキム・スヒョンさんを応援し続けています。

この事実を韓国のファンの皆さまにも知っていただければ幸いです。

スヒョンさんを長年変わらず応援し、これからも応援し続けたい理由を一言でいえば、それは彼が「信頼できる俳優」だからです。

彼は私たちの期待を一度も裏切ることなく、常に誠実に作品の役に向き合い、見事な演技を見せてくれます。

さまざまな作品で私たちに感動と幸せを与えてくれたスヒョンさんは、私たち一人ひとりにとってかけがえのない宝物です。また、キム・スヒョンという俳優は、韓国だけでなく世界の宝でもあると私たちは思っています。

誠実に俳優としての道を歩んできたスヒョンさんは、韓国男性として兵役の義務を立派に果たし、納税義務においても国民の模範となる、人間としてもとても誠実な方だと、日本人である私たちも深く尊敬しています。

除隊後の『サイコだけど大丈夫』、特に昨年大ヒットした『涙の女王』でスヒョンさんを知り、ファンになった多くの仲間たちも、今も日本で揺るぎなくスヒョンさんを応援しています。それはスヒョンさんの演技を好きになり、スヒョンさんに関心を持ち、スヒョンさんの歩んできた歴史を知れば知るほど、俳優としてだけでなく、人間キム・スヒョンとしての魅力に惹かれるからです。

スヒョンさんは正直な人です。決して嘘をついたりしません。

そんなスヒョンさんが故人との交際を当時認めなかったのは、自分を守るためではなく、その頃に放送中だった主演ドラマ『涙の女王』を守るためでした。作品に関わるすべての人に迷惑をかけないようにという配慮からでした。

そのように誠実なスヒョンさんが真実を明かせなかった理由を、なぜ韓国の人々は理解してくれなかったのでしょうか。「していないことは、していないのです」と語るキム・スヒョンは、正直な人で、誠実で信頼できる人です。

キム・スヒョンさんの主演ドラマを通じて韓国に関心を持ち、ドラマのロケ地を巡るなど、韓国を実際に訪れ、何度も訪問したいと思うほど韓国を愛するようになった私たちですが、今回のスヒョンさんに対する韓国社会の反応は、正直心から悲しく、非常に残念に感じています。

敬愛するスヒョンさんが広告をしている韓国の商品を買うために、そして街中に掲げられたスヒョンさんの巨大な看板を見るために韓国を訪れた私たち。何よりも、主演作『Knock Off（ノックオフ）』を日本からも応援し、放送を心待ちにしている私たちの希望を、どうか韓国の皆さまが消さないでくださいますよう願います。

これまで韓国に献身し、韓国を世界に愛される国へとつくったスヒョンさんの功績を、今あらためて韓国の皆さまに思い出していただきたいです。日本だけでなく、世界中から愛されているスヒョンさんです。今も各地で行われている人気投票では常に1位に輝いているスヒョンさんです。

普通なら心が折れてもおかしくないほどの過酷な状況を半年以上も耐え、自らの潔白を証明しようと努力しているのは、これまでサイバーレッカーに苦しみ、消えていった仲間たちの分まで背負って戦っているように見えます。そして今後、韓国社会でこれ以上、不幸な事件が起こらないように、そして何より応援する私たちファンのために、自らの私生活をさらけ出してでも、何が真実で何が嘘なのか証明する覚悟だと思います。

どうかそのように美しい心で芯の強いスヒョンさんを、韓国の皆さまも応援し、彼が一日も早く俳優として復帰できるよう力を貸してください。

私たちは信じています。私たちが愛し、世界が認める唯一無二の俳優キム・スヒョンが、韓国の皆さまのもとで一日も早く俳優として復帰できることを。

キム・スヒョングローバル連合 日本代表

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。

■【キス写真】キム・スヒョン、未成年と交際か

■キム・スヒョン、“疑惑の期間”に交際していた「本当の恋人」に送った手紙を公開

■キム・スヒョンの誕生日に突然去ったキム・セロンさん、亡くなる前の投稿が判明