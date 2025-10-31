CBXとは依然対立　3人の参加は不透明も、EXOファンミーティングが先行予約段階で完売 | RBB TODAY

EXOのファンミーティングが、先行予約の段階で全席完売となった。

ファンミーティング「EXO'verse」は12月14日14時と19時に、仁川・中区のインスパイアアリーナで開催される。スホ、チャニョル、D.O.、カイ、セフン、レイが久しぶりに一堂に会することが発表されると、開催決定のニュースとともに大きな注目を集めた。

特に、10月30日にMelonチケットで実施された公式ファンクラブのメンバーシップ会員向け先行予約では、わずかな時間で2公演とも全席が完売。依然として衰えないEXOの人気を証明した。

今回のファンミーティングは、2024年4月に開催されたデビュー12周年記念イベント『ONE』以来、約1年8カ月ぶりとなる。多彩なヒット曲のステージで思い出を振り返るとともに、新曲の初披露も予定されている。

現在、グループは2026年のリリースを目標に8thフルアルバムの制作を進めているが、チェン、ベクヒョン、シウミン（CBX）の3人と所属事務所SMエンタテインメントの間では、依然として対立が続いている。今回のファンミーティングについても、CBXの参加可否は現時点で明らかになっていない。

（写真提供＝SMエンターテインメント）EXO

（記事提供＝OSEN）

