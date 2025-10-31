ITZY、再契約後初のカムバックに高まる期待！新AL『TUNNEL VISION』のスポイラー公開 | RBB TODAY

ITZYが新アルバム『TUNNEL VISION』のスポイラーを公開し、カムバックへの期待感を高めた。

JYPエンターテインメントは10月31日、公式SNSを通じて、タイトル曲『TUNNEL VISION』をはじめ、『Focus』『DYT』『Flicker』『Nocturne』『8-BIT HEART』など、新アルバムに収録される楽曲のハイライト音源をまとめた映像を公開した。

公開された映像は、渦を巻くように動くビジュアルエフェクトとトレンディなビートが融合し、強烈な没入感を与えている。今回のアルバムには、エミネムやリアーナなど世界的アーティストとタッグを組んだアメリカの著名プロデューサー、デム・ジョインツ、そしてK-POPを代表するプロデューサー・KENZIEなど、豪華な作家陣が参加。さらにITZYのメンバー全員が1曲目の作詞に参加し、アルバムにメッセージを込めた。

（画像＝JYPエンターテインメント）

タイトル曲『TUNNEL VISION』は、壮大なサウンドが印象的で、5人のボーカルが重なり合うレイヤード構成が特徴だ。ミニアルバムにはそのほか、新たな目標に向かって走る姿を描いた『Focus』、シンセポップを基盤にエレクトロサウンドを加えた『DYT』、UKガラージュサウンドが特徴の『Flicker』、HIPHOPやR&B要素を取り入れた『Nocturne』、エレクトロ・ハイパーポップスタイルの『8-BIT HEART』など、聴覚を刺激する多彩なトラックが収録されている。

ITZYは最近、ワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR in SEOUL」の開催も発表。公開されたポスターによると、5人は2026年2月13日から15日までの3日間、ソウル・オリンピック公園体操競技場（蚕室室内体育館）でツアーの幕開けを飾る。

なお、ITZYの新ミニアルバム『TUNNEL VISION』は11月10日18時にリリースされ、カムバック当日の17時にはカウントダウンライブが行われる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】イェジ、10万円超えTシャツ着て日本の焼肉屋に

■【写真】リア、清楚な水着でビーチを満喫！

■【写真】もはや実写版ナミ！ユナの非現実的スタイル