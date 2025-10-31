BTS・JUNG KOOK、“南山ビューの自宅”からモッパン配信！飾らない日常が話題「絵になる」「最高の映像」 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、飾らない日常を公開し、再び話題を集めた。

10月30日、JUNG KOOKはライブ配信を通じてハンバーガーの“モッパン”（食事配信）を披露した。彼は「これは交流放送じゃない。ただの僕のモッパンです。本当にきれいに食べるところだけ見せる」と語り、笑いを誘った。

映像には、ソウルのランドマークであるNソウルタワー（旧称：南山タワー）がはっきりと映っており、ファンはJUNG KOOKの“南山ビューの家”を確認して驚きを隠せなかった。JUNG KOOKは「僕、あまり日光を浴びられないので、こうやってでも太陽を見てるんです」と話し、素朴な一面を見せた。

（画像＝SNS）モッパンをするJUNG KOOK

この配信を見たファンからは「こんな絵になるモッパンみたことない」「終始最高の映像」「可愛い」といった反応が寄せられている。

一方、前日にはJUNG KOOKがソウル市内の焼肉店で、マネージャーも同行せず1人で食事をする姿が目撃され、注目を集めた。鉄板の前で食事に集中する姿に、ネットユーザーからは「スーパースターなのに気取らない」「焼肉店で1人ご飯はなかなかできない」といった称賛の声が上がった。一方で、「食事中はそっとしておいてあげて」というプライバシーを求める意見も寄せられた。

そんなJUNG KOOKは普段から自らレシピを考案し、ファンに共有するほど“食へのこだわり”が強いことで知られる。韓国インスタントラーメンの「ブルダック炒め麺」と「ノグリ」を組み合わせた“プルグリ”レシピや、エゴマ油冷麺のアレンジ法などが代表的だ。

今回の“南山ビュー”ハンバーガーモッパンと焼肉店での1人食事の目撃談は、彼の飾らない魅力を改めて感じさせる出来事となった。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは、来年春に完全体でのカムバックを予定しており、世界中のファンの期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

