ジェジュン、母秘伝のキムチに驚き！自慢の料理の腕前で高級食材を使用した“親孝行食”も振る舞う | RBB TODAY

歌手ジェジュンが、母親の秘密のキムチのレシピを伝授してもらう。

来る10月31日、韓国で放送されるKBS 2TV『新商品発売～コンビニレストラン』（以下、『コンビニレストラン』）では、ジェジュンが母の味に追いつこうと奮闘する。

先立って、「母の味特集」が放送され、ジェジュンの母親のさまざまなレシピが話題になった。特に、今回ジェジュンが習う母のレシピは韓国の食の代名詞、キムチだ。

果たしてどのような美味しいキムチが公開されるか、どのような秘技が溢れ出すのか、好奇心を刺激している。

同日公開されるVCRのなかのジェジュンは、実家を訪れた。ジェジュンの母親は息子に「ご飯はちゃんと食べているのか」として、「お前が倒れるかと思うと、気の毒だ」と話した。

忙しいスケジュールのため、1年の半分ほど海外に滞在する息子の食生活が心配になったのだ。そうして母親は、「今日キムチを漬けてあげるから日本にも1箱持って行って」と伝えた。母親のキムチを食べられると思うと、ジェジュンの口元にも笑みが浮かんだ。

（写真＝KBS 2TV）ジェジュン

続けて、ジェジュンと母親は台所に並んで立った。公州（コンジュ）で食堂を運営しながら美味しいことが広まり、1年にして1億ウォン（約1070万円）の借金を返したというジェジュンの母親は、この日“キムチ名人”と感嘆されるほど、驚きのキムチ漬けの秘技を公開した。

“1億ウォンの大繁盛店”のもう1つの看板メニューだったというキムチのレシピが公開されるのだ。

料理の実力では誰にも負けない息子のジェジュンも、「これキムチのレシピで合ってる？」「不思議だ」と舌を巻いたほど。VCRを見守っていた歌手イ・ジョンヒョンもやはり「こんなキムチのレシピは初めてだ」として、「絶対真似する」と誓った。

母親の助言で完成したキムチの味にジェジュンは感動し、両親のためにキムチと一緒に美味しく食べられる料理を作った。

“ジェジュン流親孝行食”のポイントは、蓮の葉だった。彼は健康的かつ高級な食材の“蓮の葉”を活用するだけでもよだれが出そうになる料理をあっという間に完成させた。果たしてそのメニューとは何だろうか。

また、そうかと思えばジェジュンは母親と料理をしていたとき、蓮の葉で映画『ラブストーリー』の有名な傘のシーンを再現して、笑いを届けた。彼の強烈な“プロアイドル”の目つきが出てきて、『コンビニレストラン』のメンバー全員が“胸キュン”したそうだ。

なお、KBS 2TV『新商品発売～コンビニレストラン』は10月31日20時30分に韓国で放送予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

