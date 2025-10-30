“元カノ”と再会の可能性も？俳優リュ・ジュンヨル、ドラマ『応答せよ1988』10周年記念番組に一部出演へ | RBB TODAY

俳優リュ・ジュンヨルと、元恋人の女優ヘリの共演の可能性に注目が集まっている。

リュ・ジュンヨルが、韓国の国民的ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』（以下『応答せよ1988』）の放送10周年を記念したコンテンツに参加することが明らかになった。

10月30日、韓国のテレビチャンネルtvNは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し「リュ・ジュンヨルさんはスケジュールの都合でMT（メンバー旅行）の全日程には同行できなかったものの、『応答せよ1988』10周年を記念するコンテンツであるため、スケジュールを調整して一部の撮影に参加しました」とコメントした。

これに先立ち、『OSEN』の取材でtvNドラマ『応答せよ1988』の10周年を記念し、制作陣と出演者による合同MTが行われたことが報じられている。シン・ウォノPDが所属する制作会社Egg is Comingの主導で、制作スタッフとキャストたちは江原道（カンウォンド）のある場所へ旅行に出かけたという。

当初、リュ・ジュンヨルはNetflixシリーズ『野ネズミ』（原題）の撮影スケジュールの影響で、このMTには不参加と伝えられていた。しかし30日、ある韓国メディアが「不参加とされていたリュ・ジュンヨルがスケジュールを調整し、一部撮影に合流した」と報じ、注目を集めた。

特に『応答せよ1988』放送後、リュ・ジュンヨルとヘリが交際に発展して話題となったが、6年後の2023年11月に破局が報じられた。その後、リュ・ジュンヨルは女優ハン・ソヒと短期間交際し、“二股疑惑”や“乗り換え交際”といった憶測が飛び交い、ヘリもSNS投稿を通じて話題を呼んだ。

そのため、今回の2人の“再会”の可能性にも関心が高まっており、tvN側もリュ・ジュンヨルが一部出演していることを認め、期待が集まっている。

なお、『応答せよ1988』10周年特集は、tvNを通じて放送される予定だ。

◇リュ・ジュンヨル プロフィール

1986年9月25日生まれ。2014年に短編映画『ソーシャル・フォビア』でデビュー。人気ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1998～』でキム・ジョンファン役を熱演し、一躍注目を浴びた。その後、映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』（2018年日本公開）、『ザ・キング』（2017年）、『金の亡者たち』（2019年日本公開）と、数々の話題作に出演。2017年には『恋のスケッチ』で共演したGirl's dayヘリと交際を認め、大きな話題を呼んだが、2023年11月13日に「破局した」と報告した。

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ ～応答せよ1988～』（2015年作）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年作）、ドラマ『チョンイル電子、ミス・リー』（原題、2019年）、映画『パンソリ・ボクサー』（原題、2019年作）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。

