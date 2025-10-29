10歳下ミュージシャンとの交際に激怒か　女優ハン・ジミンへの誹謗中傷で30代女性が在宅起訴 | RBB TODAY

女優ハン・ジミンを脅迫した30代女性が在宅起訴された。

10月29日、韓国法曹界によると、ソウル中央地検刑事5部（キム・ジヨン部長検事）は今月20日、30代の女性Aを脅迫および侮辱の容疑で在宅起訴したという。

Aは昨年9月から10月にかけて、自身のSNSアカウントに「ハン・ジミンが出演する映画を台無しにしてやる」「口を閉じろ」など、侮辱・脅迫する内容の投稿を19件行った疑いが持たれている。さらに、自身の投稿にハン・ジミン本人やその知人をタグ付けしたことも確認されている。

これに先立ち、ハン・ジミンの所属事務所BHエンターテインメントは昨年11月にAを告訴。当時、「ハン・ジミンに対する悪意ある誹謗中傷や人格攻撃、根拠のない虚偽情報の流布が続いていることを確認し、法務法人を通じてソウル江南警察署に告訴状を提出しました」と説明していた。

その上で「当社所属俳優の名誉を傷つけ、人格を侮辱する行為は明白な犯罪であり、示談や寛大な処置は一切ありません」と強調していた。

こうしたなか、今年3月にはAが送検されたと報じられた。捜査関係者によると、Aは昨年8月にハン・ジミンと人気バンド・JANNABI（ジャンナビ）のボーカル、チェ・ジョンフンの交際報道が出た直後から、今回の犯行に及んだとされている。

ハン・ジミンとチェ・ジョンフンは10歳差で、KBS2の音楽トーク番組『The Seasons－チェ・ジョンフンの夜の公園』での共演をきっかけに恋人関係へと発展。昨年8月に熱愛報道が出ると、双方が交際を認め、現在も関係を続けている。

