BTS・RM、“生みの親”とともにスーツ姿でファンライト鑑賞！「APEC CEOサミット」に参加 | RBB TODAY

10月29日、HYBEのパン・シヒョク議長とボーイズグループBTSのメンバー、RMが慶州（キョンジュ）芸術の殿堂で開催された「APEC CEOサミット」の開会式に参加した。

2人は開会式の直後、会場内のHYBE広報ブースを訪れ、展示を見て回った。

パン・シヒョク議長とRMが参加した場は、世界各国の経済と文化のリーダーが集まった場で、HYBEのグローバル戦略と韓国のコンテンツの産業的価値を際立たせる契機になる。

10月29～31日の3日間、HYBEは慶州芸術の殿堂3階で広報ブースを運営する。

（写真＝HYBE）左からパン・シヒョク、RM

（写真＝HYBE）左からパン・シヒョク、RM

（写真＝HYBE）左からパン・シヒョク、RM

ブースは、グローバルエンターテインメント企業として成長したHYBEの過程と、世界6地域の本社を拠点に拡張していくビジョンを紹介する。

会場では、HYBEアーティストの活動映像とともに、K-POP文化の象徴であるペンライトが展示され、観覧客の関心を集めた。

HYBEは今回のブース運営を通じて、音楽IPを中心とした多角的事業ポートフォリオ、地域別マルチホーム戦略、ファン経験の高度化技術など、核心的メッセージを集中的に知らせる見通しだ。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。除隊日は2025年6月10日を予定している。

■【写真】「全員スタイル抜群」BTS・RM、家族写真を公開

■【写真】BTS・RM、日本人アーティストとツーショット！“満面の笑み”

■【写真】BTSメンバーの公演に駆け付けたパン議長、“激痩せ”