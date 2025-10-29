BTS・JUNG KOOK、1stソロAL収録曲『Hate You』がK-POPファンが選ぶ“最高の英語曲”1位に！ | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKの楽曲『Hate You』が、“最高の英語曲”に選ばれた。

10月16日～22日にかけてグローバルK-POPプラットフォーム「Mubeat」で実施された「最高の英語曲は？」というテーマの投票で、『Hate You』は14万1839票（得票率74.4％）を獲得し、堂々の1位に輝いた。

2位はBTS・JINの『Don’t Say You Love Me』、3位はStray Kidsの『Lose My Breath（Feat. Charlie Puth）』、4位はSEVENTEENの『Darl+ing』、5位はENHYPENの『Loose』、6位はJENNIEの『Mantra』が続いた。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

『Hate You』は、JUNG KOOKの1stソロアルバム『GOLDEN』に収録された楽曲で、Spotifyでの累計ストリーミング数はすでに1億8,000万回を突破。HYBE LABELS公式YouTubeで公開されたビジュアライザー映像は再生回数6100万回を超え、YouTube Musicでも1億回以上再生されている。

同曲は、別れの痛みを忘れるために「無理にでも相手を憎もうとする」感情を、JUNG KOOK特有の繊細な感性で描いた作品。JUNG KOOK自身も、『GOLDEN』に収録された楽曲の中でお気に入りの1曲として『Hate You』を挙げている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

