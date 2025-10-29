東京ドームで“日本初ステージ”控えるCORTIS、米ビルボード7週連続チャートイン！世界で存在感放つ | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新グループCORTIS（コルティス）が、米ビルボードチャートに7週連続でランクインし、“今年最高の新人”らしい勢いを見せている。

10月28日、米音楽専門メディアのビルボードが発表した最新チャート（11月1日付）によると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』が「ワールドアルバム」3位、「トップアルバムセールス」24位、「トップカレントアルバムセールス」21位を記録した。

CORTISは、ビルボードをはじめとするさまざまな指標で冷めることのない人気を証明している。公式インスタグラムとTikTokのフォロワー数はそれぞれ27日・28日に500万人を突破。9月時点で約300万人だったことを考えると、わずか1カ月で60％以上増加したことになる。両プラットフォームのチャンネル開設から1か月あまりで、今年デビューした新人の中で最多フォロワー数を記録した後も、急激な伸びが続いている。デビューアルバムの公式活動が終了した後も、アメリカでの公演やラジオ出演、雑誌、オリジナルコンテンツを通じてファンとの交流を続け、新規ファンダムの拡大を牽引している。

韓国の音源チャートでは、イントロ曲『GO』がロングヒットを続けている。この曲は最新のMelon週間チャート（集計期間：10月20日～26日）で96位を記録し、3週連続でチャートインを果たした。今年デビューしたボーイズグループの中で同チャートに名を連ねたのはCORTISが唯一だ。

なお、CORTISは11月3日に日本の音楽番組「CDTVライブ！ライブ！」（TBS）に出演予定。さらに、同日に東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」にも出演し、ステージを披露する予定だ。

