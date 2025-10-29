“離婚発表”後初のコメント、「世界で最も美しい女性」2位のクララがSNS更新　8億円新居が話題に | RBB TODAY

女優クララが離婚発表後、前向きなメッセージを届けた。

クララは10月28日、インスタグラムのストーリーズを更新。「I hope the rest of the year is full of blessings, productivity and positivity（今年の残りの時間が祝福と生産性、そしてポジティブさで満たされますように）」というメッセージを投稿した。

短い文章ながらも、一年の終わりを前にした自分自身とファンへの温かいエールとして受け取られている。特にクララは日頃からストイックな自己管理を徹底していることで知られており、今回のメッセージには「前向きで生産的な人生を続けていこう」という彼女の価値観がにじんでいるという見方もある。

（写真＝クララInstagram）

そんなクララは先日、2019年に結婚した在米韓国人実業家サムエル・ファン氏との離婚を発表し、注目を集めたばかり。

17日、クララの所属事務所KHSエージェンシーは「クララが8月に協議離婚の手続きを完了した」と、本サイト提携メディア『OSEN』に明らかにした。

また、「長い時間をかけて夫婦間で慎重に話し合った結果、このような結論に至りました。8月に協議離婚を終えましたが、両家の立場を深く考慮し、互いの理解を求める過程が必要だったため、お知らせが遅くなった点についてご理解いただければ幸いです」と説明していた。

クララ本人も事務所を通じて「応援してくださった多くの方々に残念なお知らせをお伝えすることになり、申し訳なく思っています」と述べていた。

（写真提供＝OSEN）クララ

結婚当初はSNSで夫婦仲睦まじいデート写真を公開していたほか、2022年には約8億円の新居を構えたことでも話題になった。

◇クララ プロフィール

1985年1月15日生まれ。スイス出身の韓国系イギリス人で、国籍はイギリス。身長167cm。韓国でモデルとして活躍したあと、2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優に転身。以降、『お願い、キャプテン』（2012年）、『結婚の女神』（2013年）などに出演。アメリカのファッション誌『MODE』が選ぶ「世界で最も美しい女性100人」2014年版で2位にランクインしたことも。しかし事務所とのトラブルで、活動の拠点を中国に移すことに。2019年1月、マサチューセッツ工科大学（MIT）卒の実業家サムエル・ファン氏と結婚。2025年8月に協議離婚した。

