JUNG KOOK、人気チョコ菓子で“自分の名前”探すも見つからずションボリ…「1日1個開けてるのに」 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが悲しい顔を見せたと話題だ。

JUNG KOOKは「Weverse」でライブ配信を実施。その際、チョコスナック「カンチョ」の“名前探し企画”に挑戦した。

販売・製造するロッテウェルフードは現在、カンチョの発売40周年を記念して「カンチョ 私の名前を探して」企画を開催中。チョコスナックの表面には全504種類の名前が印字されており、それを見つけてSNSに投稿するとプレゼント抽選に参加できる仕組みだ。

JUNG KOOKはカンチョを一粒ずつ確認しながら、「今日も僕の名前はありませんでした」と苦笑い。「1日1個開けてるのに、ないね？じゃあ食べるしかないか」として、自身の名前を探すために毎日カンチョを食べていることを仄めかした。

（画像＝Weverse）自分の名前を探すJUNG KOOK

今回の企画で採用された504の名前は、近年、韓国で多く登録された新生児の人気の名前500と、公式キャラクター4種（カニ、チョニ、チョビ、ラビ）で構成されている。残念ながら、その中に「ジョングク」の名前は含まれていなかったようだ。日本では2024年に「コアラのマーチ」で同様の企画が行われたことで知られる。

このエピソードにファンたちは「JUNG KOOK＝毎日カンチョを食べる人になった」「君の名前はないんだよ」「カンチョ、見てる？」「早くJUNG KOOKの名前も入れて！」といったユーモラスな反応を寄せている。

（画像＝カンチョ企画HP）「ジョングク」という名前は含まれていない…

なお、「カンチョ 私の名前を探して」企画は、消費者の参加を促すブランドマーケティング戦略として評価されており、実際に開始直後から売り上げが急増したという。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

