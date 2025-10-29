布面積少なすぎ…BLACKPINK・リサ、あばらから腰までカットの“大胆衣装”に「息できない」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、大胆な姿でファンの視線を釘付けにした。

リサは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Kick-off in Asia with Kaohsiung Blinks」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、10月18日・19日に台湾・高雄で開催されたワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」のオフショットだ。

写真の中のリサは、抜群のスタイルを強調したタイトなシルエットのステージ衣装を着用。あばらから腰までカッティングされたボディースーツに、蛍光色のシースルー素材のミニスカートを合わせ、布面積が少ない大胆な肌見せを披露している。その完璧なプロポーションと存在感が、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「おかしくなりそう」「衣装が本当にすごい」「息できないほど美しい」「圧巻のスタイル」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を通じて世界各地のファンと交流を続けており、今後はジャカルタ、ブラカン、シンガポール、東京、香港などアジアの主要都市で公演を行う予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

