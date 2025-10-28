「大きな挑戦であり、新たなスタート」結成から3年、&TEAMが満を持して韓国デビュー【独自写真多数】 | RBB TODAY

ボーイズグループ&TEAM（エンティーム）が韓国デビューへの思いを語った。

&TEAMは10月28日午後、ソウル・龍山（ヨンサン）区のブルースクエアで韓国1stミニアルバム『Back to Life』のリリース記念ショーケースを開催し、韓国デビューと新作に込めた思いを明かした。

&TEAMは、2022年に放送されたHYBEのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト『&AUDITION – The Howling –』から誕生した多国籍グループ。この日、活動開始から3年越しに韓国で正式デビューを果たした。

これまで日本語楽曲の韓国語バージョンを披露する形で韓国の音楽番組に特別出演したことはあったが、現地アルバムによる正式な活動は今回が初めてとなる。

メンバーたちは「韓国で初めてごあいさつできることにワクワクしていますし、少し緊張もしています。デビュー当時のときめきが再びよみがえりました。韓国デビューという特別な瞬間を迎えられて光栄です。韓国で&TEAMの音楽とステージをお届けできることに感激しています」と心境を語った。

（写真提供＝OSEN）TAKI

（写真提供＝OSEN）MAKI

（写真提供＝OSEN）HARUA

（写真提供＝OSEN）JO

（写真提供＝OSEN）YUMA

（写真提供＝OSEN）NICHOLAS

（写真提供＝OSEN）K

（写真提供＝OSEN）FUMA

（写真提供＝OSEN）EJ

（写真提供＝OSEN）&TEAM

（写真提供＝OSEN）&TEAM

（写真提供＝OSEN）&TEAM

さらに「今回の韓国デビューを通して、&TEAMの新たな魅力をお見せできるのがうれしいです。このアルバムは私たちにとって大きな挑戦であり、新たなスタートです。メンバー全員の情熱を込めました。その思いが伝わるよう全力で頑張ります。これから始まる新しい物語を見守っていただけたらうれしいです」と意気込みを伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。

