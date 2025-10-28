スパゲッティの箱の形のアルバムが話題！LE SSERAFIM、新SGで見せたコンセプトの極み | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMが『SPAGHETTI』を通じて、コンセプトへの“本気”を見せている。

去る10月24日、LE SSERAFIMは1stシングル『SPAGHETTI』をリリースした。彼女たちは事前プロモーション、アルバムデザイン、ステージのセットなど、さまざまな方面で“料理”をキーワードにして注目されている。

LE SSERAFIMのアルバムは、スパゲッティと食べ物をベースにした独特なデザインで、コンセプトの極みを見せた。実際にスーパーで売られそうなスパゲッティの箱とカップラーメンの形をしたパッケージが話題になった。

アルバムに入ったフォトブックとフォトカードは料理本のように製作され、「食べないでください」という文章が書かれたシリカゲルで包装するウィットが際立った。このように、LE SSERAFIMはディテールにも料理のコンセプトを反映し、アルバムを開封する楽しさを加えた。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

音楽番組のセットでも“スパゲッティに狂った人”の執拗さが披露された。10月24日に放送されたカムバック番組『Spaghetti, Wrapping the Earth』のステージには、スパゲッティを食べる人の形をした巨大風船を設置した。

また、KBS2『ミュージックバンク』では、麺とトマト、フォーク、調味料入れなどの小物を活用して、キッチンを具現した。そして、MBC『ショー！K-POPの中心』ではスパゲッティの麺を巻いて、唇のように表現したグループのロゴが目を引き、SBS『人気歌謡』ではフードトラックを活用してインスタレーションのようなセットを完成させた。

こうして楽曲のタイトルの“スパゲッティ”で飾ったセットは、パフォーマンスを見る楽しさを加えた。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

LE SSERAFIMらしい感覚は、音楽番組を観覧しに来たファンのために準備したフードトラックでも輝いた。1stシングルのティージングフィルムとタイトル曲のミュージックビデオに登場したスパゲッティトラックが、実際にテレビ局の前に現れた。

動画でしか見られなかったトラックが目の前に姿を現すと、ファンは不思議さを隠すことができず、新シングルのコンセプトにさらにはまっていった。

なお、LE SSERAFIMは来る10月30日、ソウルのCOEXで開催される「ジーフォース・ゲーマー・フェスティバル」に参加する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

