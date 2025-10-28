BIGBANG・D-LITE、新ドラマ『憎たらしい恋』のOSTに参加決定！作品に躍動感加える | RBB TODAY

初放送を控えた新しい韓国ドラマが、“超豪華”アーティストたちが参加したOSTで話題になっている。

音楽制作会社ミュージック・アンド・ニューは、公式SNSを通じて、来る11月3日に韓国で初放送されるドラマ『憎たらしい恋』（原題）のOST参加アーティスト6人を公開した。

今回のOSTには、爆発的な歌唱力と気持ちの良いボーカルのボーイズグループBIGBANGのD-LITE、伝える力の強いボーカルと感情豊かさでチャートを席巻するBTOBのチャンソプ、エネルギー溢れる爽やかな歌唱力のトロットスター、パク・ジヒョン、ユニークな歌声のウォンシュタイン、繊細な表現力と歌唱力の持ち主のキム・ナヨン、表現力が豊かなシンガーソングライター、ウッディが参加し、多彩な魅力を完成させる。

（写真＝MUSIC＆NEW）

上段左からチャンソプ、D-LITE、パク・ジヒョン

下段左からウォンシュタイン、キム・ナヨン、ウッディ

それぞれ異なる色と個性を持ったアーティストたちが一堂に会し、ドラマの叙事に躍動感と深みを加え、完成度の高い音楽を披露する予定だ。

『憎たらしい恋』は初心を失った国民的俳優と正義の実現に執着する芸能部の記者の“ディスり合い”を描いた作品だ。事件が絶えず起こる芸能界を背景に、憎たらしい悪縁で絡みあったトップスターと芸能部の記者の関係性が変わった笑いとときめきを届ける。

俳優イ・ジョンジェ、女優イム・ジヨン、俳優キム・ジフン、女優ソ・ジヘなどが出演し、期待感を一層高める。

なお、tvN『憎たらしい恋』は11月3日20時50分、韓国で初放送される予定だ。

◇D-LITE（デソン） プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。YGエンターテインメントを離れ、2023年4月にR&Dカンパニーと契約した。

■【写真】BIGBANG再集結！“奇跡の友情ショット”

■【写真】「40歳前に結婚したい」D-LITE、恋愛観を明らかに

■【写真】チャンソプ、身長をサバ読み!?