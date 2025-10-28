朝のテレビ小説で共演→10年交際の韓国俳優カップル、“非公開結婚式”の様子をサプライズ公開！ | RBB TODAY

俳優ユン・ソヌとキム・ガウンが、10月26日にソウル市内のある会場で非公開の結婚式を挙げ、10年にわたる愛を実らせた。

式は静かで温かい雰囲気の中で執り行われたが、新婦のキム・ガウンが自身のSNSに写真や映像を投稿し、ファンと喜びを分かち合った。

10月27日にキム・ガウンが公開した映像には、幸せそうに微笑む新郎新婦の姿や、和やかでユーモラスな瞬間が詰め込まれている。

（画像＝キム・ガウンInstagram）ユン・ソヌ（左）とキム・ガウン

中でも注目を集めたのは、キム・ガウンの気取らない“自然体”の姿だった。バージンロードを歩く途中、ドレスの裾に足を取られて立ち止まると、次の瞬間、軽く蹴り上げて整える様子が映し出され、笑いを誘った。

また、愛犬がバージンロードを一緒に歩くという特別な演出も話題に。非公開の式だったことを惜しむ声もあったが、キム・ガウンの“クールなシェア”によってその物足りなさはすぐに吹き飛び、ファンからは「このカップル、リアルで可愛すぎる」「ドラマより面白い」「幸せが画面から溢れてる」といった温かいコメントが寄せられた。

（写真＝キム・ガウンInstagram）ユン・ソヌ（左）とキム・ガウン

ユン・ソヌとキム・ガウンは、2014～2015年に放送されたKBS2の朝ドラマ『一途なタンポポちゃん』での共演をきっかけに交際へと発展。その後、10年にわたり変わらぬ愛を育んできた。2人の関係が公になったのは今年7月。交際と結婚のニュースが同時に報じられ、大きな注目を集めた。

結婚式に先立ち、ウェディングフォトや準備の様子もキム・ガウンのYouTubeチャンネルで公開され、多くの祝福が寄せられていた。

所属事務所は「新しい出発を迎える2人に、温かい祝福をお願いします」とコメント。まるでドラマのように美しい物語を紡ぐユン・ソヌとキム・ガウン。彼らのユーモアと愛に満ちた新婚生活に、ファンの関心が一層高まっている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】共演→熱愛→結婚→離婚までした韓国カップルたち

■【写真】「世紀のカップル」と羨望されて12年。韓国の美男美女カップルのいま

■【写真】「夫が女優と浮気」俳優夫婦の“暴露合戦”