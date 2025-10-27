Stray Kids、TXT、ENHYPENら豪華アーティスト集結！韓国音楽祭「SBS歌謡大典」Leminoで独占生配信決定 | RBB TODAY

韓国の大型音楽祭「2025 SBS歌謡大典」が、Leminoで日本国内独占生配信される。

NTTドコモが運営する映像配信サービスLeminoでは、「Leminoプレミアム」において、12月25日に行われる「2025 SBS歌謡大典」を日本国内で独占生配信する。

「SBS歌謡大典」は、韓国の地上波放送局SBSが毎年クリスマスシーズンに開催する一大音楽イベントで、TV最高視聴率5.1％を記録すると同時に全世界160カ国以上で生中継されるなど、“K-POPの祭典”として世界中のファンから熱い注目を集めている。

今年のステージにはStray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIMなど韓国国内外で高い人気を誇るアーティストの出演が決定している。

Leminoプレミアムでは昨年に続き、クリスマスの夜に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催されるレッドカーペットと音楽祭の本編を独占生配信し、後日にはアーカイブ配信も行う予定だ。

（画像＝Lemino）

また、10月28日正午からは、今年夏に開催された「2025 SBS歌謡大典 Summer」のスピンオフ作品「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino」の日本語字幕版が独占配信される。番組ではi-dleEが売店コーナーで繰り広げるトークを楽しめるだけに、こちらも視聴必須である。

さらに、「2025 SBS歌謡大典 Summer」で実施された投票企画は「2025 SBS歌謡大典」でもパワーアップして実施予定。こちらも後日の詳細発表を楽しみに待ちたい。

Leminoプレミアムでは、TOMORROW X TOGETHER、NCT DREAM、ENHYPEN、BE:FIRSTらが出演した「2025 SBS歌謡大典 Summer」をはじめ、過去の「SBS歌謡大典」や出演アーティストの関連コンテンツも配信している。

（画像＝歌謡大典）

それだけでなく、ITZY、NMIXX、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、Hearts2Hearts、KiiiKiii、KickFlipのサイン入りパネルが当たるプレゼントキャンペーンも、10月31日まで実施されている。

豪華な配信作品と特典が満載のLeminoプレミアムで、「SBS歌謡大典」の熱狂を日本でも楽しんでみてはいかがだろうか。

