TREASURE、日本ツアー開幕！東京公演で魅せた圧巻パフォーマンスにファン熱狂 | RBB TODAY

TREASUREが、爆発的なエネルギーで東京を熱く染め、日本ツアーの華々しい幕を開けた。

TREASUREは10月25日・26日の2日間、東京・京王アリーナTOKYOで「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN」を開催した。

2024年1月から3月にかけて開催されたコンサートツアー「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN」以来、約1年7カ月ぶりの単独コンサートとあって、日本のファンの期待が高まる中、2日間で用意された約2万席は即完売を記録した。

（写真＝YGエンターテインメント）

ファンの爆発的な歓声の中でステージに登場したTREASUREは『MMM』で公演の幕を開け、カリスマあふれるライブパフォーマンスで会場の熱気を一気に引き上げた。続けて『KING KONG』『BONA BONA』『BOY』『JIKJIN』などの代表曲を次々と披露。休む間もなくエネルギーを爆発させ、会場を熱狂の渦に包み込んだ。

ユニットステージでは、個性あふれる魅力で特別な楽しさを届けた。シックでグルーヴィーな雰囲気を漂わせた『MOVE』、感性豊かなロックスピリットでファンの心を掴んだ『ありがとう (ASAHI x HARUTO Unit) 』、一層深まったHIPHOPスワッグで圧倒した『VolKno』など、多彩なステージで観客を魅了した。

（写真＝YGエンターテインメント）

数々のツアーで培った実力と圧倒的なステージ掌握力が光った。会場に広がる力強いボーカルとラップ、音楽を心から楽しむ余裕あるステージマナーが観客の感嘆を誘い、刻一刻と変化する感覚的な映像演出と華やかな特殊効果が相まって、一瞬たりとも目が離せない圧巻のステージを作り上げた。

（写真＝YGエンターテインメント）

エネルギッシュなパフォーマンスを最後まで続けたTREASUREは、アンコールで日本オリジナル曲『LET IT BURN』『BEAUTIFUL』を披露し、ファンに忘れられない思い出をプレゼントした。メンバーは「久しぶりに日本のTREASURE MAKER（ファンダム名）の皆さんに会えて嬉しいです」と語り、「日本ツアーはここからがスタートなので、これからも一緒にたくさんの思い出を作っていきましょう」と伝えた。

なお、東京公演で日本ツアーの幕を開けたTREASUREはこの後、愛知（11月7日～9日）、福岡（14日～16日）、神奈川（22日～24日、2026年1月10日、11日）、大阪（2月10日、11日）でツアーを展開する。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ジョンウ＆ジョンファン、“益山ズ”の絆を告白

■【写真】ヨシ、日常ショットに反響続々「赤ちゃん猫」

■【写真】アサヒ、”ジブリ映画の主人公”に