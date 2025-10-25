SHIHO、夫の秋山成勲が3カ月間家に帰ってこなかったと暴露「会えないようにしているのかな」 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHO（矢野志保）が、お金の管理を別々にしている理由を明らかにした。

去る10月24日、YouTubeチャンネル「矢野志保YanoShiho」には、「秋山成勲主人が招待する本当の家公開（知っていても知らないふりをしてください）」というタイトルの動画が公開された。

以前とは違ってきれいになった家を公開したSHIHOは、デビュー当時からお金を貯めて購入した300万円のソファを紹介した。

すると、制作スタッフは「成勲さんは、実はいつもSHIHOさんの話となると、自分よりお金持ちだとおっしゃる」とSHIHOの“お金持ち説”に言及した。

これに先立って、秋山はSHIHOがコンビニも丸ごと買える人だと話した。驚いたSHIHOは「違う。私は使わないから」として、「夫はすぐに使ってしまうからお金が貯まらない。私はあまり使わない」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）左から秋山成勲、SHIHO

続けて、「お金は別で管理しているので、誰がいくら稼いでいるのかわからない。知らない」としながらも、「聞いていると気になる。今どれだけ稼いでいるのかな」と付け加えた。

特にこの日、SHIHOは「最近夫が忙しすぎて数日前、3カ月ぶりに会った。本当に忙しくて家に帰ってこない」と暴露した。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）SHIHO

また、「皆のおかげなのか、皆のせいなのかよくわからないけど。私の夫を見た方がいれば、教えてください」と伝え、目を引いた。

SHIHOは「もっと面白いのはこの3カ月の間、韓国に3回行ったが、その度に夫が海外出張に行っていた。来週行くつもりだ。夫はまたどこに行くんだっけ」として、「マネージャーが会えないようにしているのかな」と冗談を言った。

なお、秋山成勲とSHIHOは2009年に結婚し、娘のサランちゃんがいる。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】秋山成勲とSHIHOの馴れ初めとは？グイグイな積極性

■【写真】SHIHO、13歳の娘サランと"ビジュ最強"2SHOT

■【写真】本当に50代手前？SHIHOの美しすぎる下着姿