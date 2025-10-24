細いくびれが美しすぎる！レースクイーン姿の『NIKKE』ラピ：レッドフード、絶景S字カーブにドリフトは決まるのか | RBB TODAY

8月22日から24日の3日間、台湾台北市の花博公園争艶館で、台湾最大級の同人誌即売会「Fancy Frontier開拓動漫祭45」が開催されました。 台湾だけでなく、香港、日本や韓国、さらには東南アジアからもコスプレイヤーが参加します。台湾では日本以上にコスプレイヤーがイベントの中心にあり、サークル出展、一般参加含めて、コスプレ参加者の数がとても多く、大変な盛況ぶりでした。

同イベントには香港からコスプレイヤーの「キノコ菇菇」さんが参加。初日は『勝利の女神:NIKKE』から「ラピ：レッドフード」のレースクイーン姿に扮し、細いくびれと太ももが美しいS字ラインのポージングを披露しました。

ラピ：レッドフード『勝利の女神:NIKKE』／キノコ菇菇（Instagram：kinoko_gu）【香港】

モデル：キノコ菇菇（Instagram：kinoko_gu）

撮影：乃木章（X：@Osefly）