細いくびれが美しすぎる！レースクイーン姿の『NIKKE』ラピ：レッドフード、絶景S字カーブにドリフトは決まるのか | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
細いくびれが美しすぎる！レースクイーン姿の『NIKKE』ラピ：レッドフード、絶景S字カーブにドリフトは決まるのか

エンタメ グラビア
ラピ：レッドフード『勝利の女神:NIKKE』／キノコ菇菇（Instagram：kinoko_gu）【香港】
8月22日から24日の3日間、台湾台北市の花博公園争艶館で、台湾最大級の同人誌即売会「Fancy Frontier開拓動漫祭45」が開催されました。 台湾だけでなく、香港、日本や韓国、さらには東南アジアからもコスプレイヤーが参加します。台湾では日本以上にコスプレイヤーがイベントの中心にあり、サークル出展、一般参加含めて、コスプレ参加者の数がとても多く、大変な盛況ぶりでした。


同イベントには香港からコスプレイヤーの「キノコ菇菇」さんが参加。初日は『勝利の女神:NIKKE』から「ラピ：レッドフード」のレースクイーン姿に扮し、細いくびれと太ももが美しいS字ラインのポージングを披露しました。

ラピ：レッドフード『勝利の女神:NIKKE』／キノコ菇菇（Instagram：kinoko_gu）【香港】
モデル：キノコ菇菇（Instagram：kinoko_gu

撮影：乃木章（X：@Osefly


【コスプレ】細いくびれが美しすぎる！レースクイーン姿の『NIKKE』ラピ：レッドフード、絶景S字カーブにドリフトは決まるのか【写真6枚】

《乃木章@INSIDE》

