細いくびれが美しすぎる！レースクイーン姿の『NIKKE』ラピ：レッドフード、絶景S字カーブにドリフトは決まるのか | RBB TODAY

8月22日から24日の3日間、台湾台北市の花博公園争艶館で、台湾最大級の同人誌即売会「Fancy Frontier開拓動漫祭45」が開催されました。 台湾だけでなく、香港、日本や韓国、さらには東南アジアからもコスプレイヤーが参加します。台湾では日本以上にコスプレイヤーがイベントの中心にあり、サークル出展、一般参加含めて、コスプレ参加者の数がとても多く、大変な盛況ぶりでした。
【コスプレ】『NIKKE』や『アズレン』、メイドまで魅惑の夏衣装が盛りだくさん！真夏の台湾に集うアジアンビューティー11選【48枚】 | インサイド
台湾にアジアンビューティー集結！
【コスプレ】『アズレン』や『ブルアカ』など人気ゲームキャラが集結！躍動する曲線美で魅せるアジアンビューティー9選【写真35枚】 | インサイド
台湾で見つけたアジアンビューティーをご覧ください。
同イベントには香港からコスプレイヤーの「キノコ菇菇」さんが参加。初日は『勝利の女神:NIKKE』から「ラピ：レッドフード」のレースクイーン姿に扮し、細いくびれと太ももが美しいS字ラインのポージングを披露しました。
モデル：キノコ菇菇（Instagram：kinoko_gu）
撮影：乃木章（X：@Osefly）