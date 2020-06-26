乃木坂46・堀未央奈、久間田琳加、神部美咲……注目グラビア総まとめ！ | RBB TODAY

■ゆきぽよ
恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』（Amazonプライム・ビデオ）でブレイクし、現在はモデル、バラエティ番組などで活躍するゆきぽよ。今年3月にはセカンド写真集『Yukipoyogram 02』（双葉社）を発売した。
【関連記事】
・ゆきぽよの色気あふれる2nd写真集発売中！
https://www.rbbtoday.com/article/2020/03/31/177975.html
■久間田琳加
ファッション誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルで、数々のファッションショーなどで活躍する久間田。今月5日にはファーストスタイルブック『明日、もっとキレイになる りんくまがじん』と、ファースト写真集『りんくまちっく』（どちらも集英社）を2冊同時リリース。
【関連記事】
・久間田琳加、10代最後の写真集＆スタイルブックの2冊同時発売決定！
https://www.rbbtoday.com/article/2020/04/01/177988.html
・久間田琳加の写真集オフショットにファン「背中きれい！」「後ろ姿まで美しい」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/05/08/178913.html
・Seventeenモデル・久間田琳加、週プレで16Pのグラビア！
https://www.rbbtoday.com/article/2020/06/01/179413.html
・久間田琳加のこだわり詰まったスタイルブック＆写真集が本日発売！
https://www.rbbtoday.com/article/2020/06/05/179533.html
・10代最後のすべてを出し切った！久間田琳加、写真集＆スタイルブック2冊同時発売
https://www.rbbtoday.com/article/2020/06/06/179553.html