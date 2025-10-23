TOMORROW X TOGETHER、初の“日本5大ドームツアー”決定！サプライズ発表にMOA歓喜 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、自身初となる「日本5大ドームツアー」を開催する。

TOMORROW X TOGETHERは、10月22日に開催された日本3rdフルアルバム『Starkissed』発売記念ショーケースで「11月から日本5大ドームツアーを行うことが決定しました」と直接発表した。

会場はこの知らせに大歓声に包まれ、メンバーたちは「MOA（ファンダム名）の皆さんが喜んでくださる姿を見ると涙が出そうになります。がっかりさせることのないステージを見せたいです」と意気込みを語った。

TOMORROW X TOGETHERは8月22日・23日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ‘ACT：TOMORROW’」の幕を開けた。当初は11月～12月に日本3都市6公演を予定していたが、現地ファンからの熱い反応を受け、2026年1月～2月に東京と大阪での追加公演が決定した。

ツアーは11月15日・16日の埼玉公演を皮切りに、愛知（12月6日・7日）、福岡（12月27日・28日）、東京（2026年1月21日・22日）、大阪（2月7日・8日）まで、全5都市10公演にわたり開催される。会場はベルーナドーム、バンテリンドームナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、東京ドーム、京セラドーム大阪と、日本を代表する5大ドームをすべて網羅し、日本列島を熱く盛り上げる予定だ。

彼らは昨年のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR＜ACT：SWEET MIRAGE＞」で、K-POPアーティストとして最短期間で日本4大ドームのステージに立った実績を持つ。今回はさらに規模を拡大し、“ステージテラー”（ステージ＋ストーリーテラーの合成語）としての真価を示すツアーになる見込みだ。

TOMORROW X TOGETHERは10月22日に日本3rdフルアルバム『Starkissed』をリリースした。アルバムは発売初日に26万6415枚を売り上げ、オリコンの「デイリーアルバムランキング」（10月21日付）で1位を獲得した。タイトル曲『Can’t Stop』も「デイリーデジタルシングルランキング」（10月20日付）で1位を記録し、グループの圧倒的な人気を証明した。

なお、彼らは10月24日に「MUSIC STATION」（テレビ朝日系）、25日に「Venue101」（NHK）への出演も予定しており、今後も日本での活発な活動を続けていく。

（記事提供＝OSEN）

