『トッケビ』俳優に続き自宅訪問などのプライバシー侵害被害…ユ・ヨンソク、法的対応を予告【全文】 | RBB TODAY

俳優ユ・ヨンソクが、自宅訪問などのプライバシー侵害に対し、法的対応を示唆した。

10月20日、所属事務所King Kong by STARSHIPは公式コメントを通じて、「所属アーティストであるユ・ヨンソクに多くの関心と愛をお寄せくださるファンの皆さまに感謝申し上げます」と伝えた。

続けて、「最近、アーティストの居住地や私的な空間を無断で訪問したり、小包や手紙を直接送ったりするなど、プライバシーを侵害する事例が継続的に発生しています」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）ユ・ヨンソク

同事務所は、「当社はアーティストの私生活を保護し、被害を防止するため、次の通りご案内いたします。アーティストの自宅訪問、私的空間への侵入、非公式スケジュールの追跡、個人情報の流出など、あらゆる形態のプライバシー侵害行為に対しては、厳重に法的措置を取る予定です」と警告した。

また、「プレゼントおよびファンレターは事務所宛てでお願いし、それ以外の場所に届けられた物品は返送または廃棄処理される可能性があるため、ご注意ください」と説明した。

さらに、「いつもユ・ヨンソクを心から応援してくださるファンの皆さまに感謝申し上げるとともに、アーティストの安全と権益保護のためにご理解とご協力をお願いいたします」とし、「当社は今後も所属アーティストの保護に最善を尽くしてまいります」と強調した。

なお、ユ・ヨンソクに先立ち、同じ事務所に所属する俳優イ・ドンウクも、プライバシー侵害に対する注意喚起を行っている。

ユ・ヨンソク所属事務所の公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。King Kong by STARSHIPです。

まず、所属アーティスト ユ・ヨンソクに多くの関心と愛をお寄せくださるファンの皆さまに感謝申し上げます。

最近、アーティストの居住地や私的空間を無断で訪問したり、小包や手紙を直接送ったりするなど、プライバシーを侵害する事例が継続的に発生しています。

これに伴い、当社はアーティストの私生活を保護し、被害を防止するため、次のようにご案内いたします。

アーティストの自宅訪問、私的空間への侵入、非公式スケジュールの追跡、個人情報の流出など、あらゆる形態のプライバシー侵害行為に対しては、厳重に法的措置を取る予定です。

また、プレゼントやファンレターは以下の住所宛てでお送りください。それ以外の場所に届いた物品は返送または廃棄処理される場合がございますので、ご了承ください。

いつもユ・ヨンソクを心から応援してくださるファンの皆さまに感謝申し上げます。アーティストの安全と権益を守るため、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

当社は今後も、所属アーティストの保護のために最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

