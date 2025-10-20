公表した寄付金の“水増し疑惑”まで　BTSら参加の「乳がん啓発イベント」、謝罪しても収まらない余波 | RBB TODAY

批判を浴びているファッション誌『W KOREA』主催の乳がん認識キャンペーン「Love Your W」が、公表した寄付金の額を偽っているのではないかとの疑惑に包まれた。

最近、国会保健福祉委員会所属のイ・スジン議員が保健福祉部から提出を受けた資料によると、『W KOREA』が2007年から今年11月までに韓国乳房健康財団へ寄付した累計金額は約3億1569万ウォン（約3200万円）であることが確認された。

これは同誌側が公式ホームページや広報物などを通じて公表してきた「累計寄付額11億ウォン（約１億1000万円）」と大きな差がある。

特に『W KOREA』は、韓国乳房健康財団以外の他の寄付先に関する詳細は公開しておらず、「11億ウォン」という数字の根拠に疑問が提起されている。

年度別の寄付内訳を見てみると、2007年3490万ウォン、2010年1408万ウォン、2011年3253万ウォン、2012年4282万ウォン、2013年1370万ウォン、2014年2994万ウォン、2015年1740万ウォン、2016年500万ウォン、2024年1億2530万ウォンとなっている。

2008年と2009年、そして2017年から2023年までは寄付記録がないことがわかった。

（画像＝『W Korea』SNS）イベントの様子

これまで『W KOREA』は同イベントを「累計寄付金11億ウォン、約500人の女性に特化健診の機会を提供」と宣伝し、「Love Your W」について国内を代表するチャリティーイベントとして打ち出してきた。しかし今回公開された公式数値との乖離により、その信頼性が問われる状況となっている。

疑惑を受けて『W KOREA』側は、「2つの方式で寄付を行っているため、累計寄付金額に差が生じた」と繰り返し強調した。

「総額3億1000万ウォン」は『W KOREA』側が直接渡した金額に過ぎず、企業や個人がキャンペーンに寄付した金額は含まれていないという。また、寄付が行われていないとされた期間についても「資料で確認できない内訳が存在する」とし、寄付金がさらに漏れていると主張した。

そして『W KOREA』側は、2006年から2024年までの19年間で累計寄付金額は9億6000万ウォン、2025年の寄付金額は1億5000万ウォンで、合わせて「11億ウォン」で間違いないと釈明した。

（画像＝『W Korea』Instagram）イベントの様子

しかし韓国メディア『ディスパッチ』は10月19日、『W KOREA』が主張する「計11億ウォン」について反論した。

同メディアは、『W KOREA』から受け取った寄付金の内訳書を公開し、「『W KOREA』が19年間、“彼ら”の名義で直接寄付した総額は4億3797万970ウォン」とし、「11億ウォン－4億ウォン＝7億ウォン。およそ7億ウォンが足りない」と指摘した。

この不足分について、『W KOREA』側は「寄付金は、①W KOREAが直接渡した金額と、②キャンペーンに参加した企業および個人の意思により財団側へ直接寄付された金額を合算して計上している。したがって20年間の寄付金額は11億ウォンで間違いない」と説明した。

それでも「11億ウォン」にはまだ1.5億ウォンほど足らないが、『W KOREA』側は12月に1.5億ウォンを追加で寄付する予定で、それによって「11億ウォン」になると回答したそうだ。

ソウルのフォーシーズンズ・ホテルで10月15日に開かれた「Love Your W 2025」イベントには、BTSメンバーをはじめ、多くの芸能人やインフルエンサーが出席。フォトウォールでの華やかなファッションパレードやブランド協賛のパーティーステージが続き、公式SNSにはグラスを手に談笑する様子や公演映像が共有された。

しかし、本来の趣旨である「乳がん認識向上」を直接的に示すコンテンツは相対的に少なかったという批判が提起された。議論が大きくなると、『W KOREA』側は10月19日、「キャンペーンの趣旨に照らして構成や進行が適切ではなかったという指摘を重く受け止めている。お詫び申し上げる」と謝罪文を掲載した。

