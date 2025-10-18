 “完璧曲線”がくっきり！韓国の長身レーシングモデル、美しすぎる釣りSHOTで人々を虜に「ビューティフル…」【PHOTO】 | RBB TODAY
“完璧曲線”がくっきり！韓国の長身レーシングモデル、美しすぎる釣りSHOTで人々を虜に「ビューティフル…」【PHOTO】

韓国でレーシングモデルを務めるチョ・イニョンが、圧巻のスタイルに目が行くプライベートSHOTでファンを虜にしている。

チョ・イニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「マダイを釣りました！釣りの魅力にハマった～新しい趣味に浮上！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身が釣ったとみられるマダイを手に満面の笑顔を見せるチョ・イニョンが写っている。別の写真では実際に釣りをしている最中の様子も公開。閑静な釣り場でひときわ目立つ美貌が見る者の目を引く。

何より、タイト目な白の長袖トップスからはメリハリ抜群のスタイルがあらわに。172cmの長身が際立つ圧巻のプロポーションで、多くのファンを魅了させていた。

この投稿に、ファンからは「お顔が小さすぎ」「美しすぎる～」「ビューティフル！」「釣り上手なんですか？」といったコメントが寄せられていた。

チャ・ヨンヒョン
（写真＝チャ・ヨンヒョンInstagram）

なお、チョ・イニョンは1990年6月29日生まれの35歳。172cmの長身を誇るレーシングモデル（レースクイーン）で、韓国のさまざまなモータースポーツ大会に登場し、度々ファンの注目を集めている。「2023韓国レーシングモデル・アウォーズ」で大賞を受賞した実力者だ。

《スポーツソウル日本版》

