東方神起・ユンホ、本日（16日）新曲『Body Language』ステージ初披露！音楽番組に続々出演へ | RBB TODAY

東方神起のユンホが、本日（10月16日）新曲『Body Language』のステージを初披露する。

ユンホは、10月16日放送のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、17日のKBS2『ミュージックバンク』、18日のMBC『ショー！K-POPの中心』、19日のSBS『人気歌謡』と音楽番組に次々と出演し、1stフルアルバムのダブルタイトル曲のひとつ『Body Language』を披露する予定だ。

10月13日に先行公開された『Body Language』は、心地よいムードを届けるダンスナンバー。「ダンスを通じてみんなが一つになって楽しもう」というメッセージを込めた歌詞に、ユンホの軽快なボーカルが調和し、明るく楽しいエネルギーを倍増させている。

ユンホとダンサーたちが振付を掛け合うパフォーマンスを通じて、見ているだけで気分が高まるステージを披露する見込みだ。

さらに、ユンホは11月5日に1stフルアルバム『I-KNOW』のリリースを控えており、今回の先行披露により、ソロデビュー後初のフルアルバムを待ち望んでいたファンから熱い反応が寄せられることが期待されている。

なお、ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』は、11月5日18時より各音楽配信サイトにて全曲が公開される予定だ。

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

