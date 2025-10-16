Vは大胆な胸元おはだけで色気全開！やんちゃRM、フェミニンJ-HOPEと“連結ハート”披露【独自写真】 | RBB TODAY

BTSの3人が華やかなイベントに登場した。

10月15日、ソウル・鍾路区のフォーシーズンズホテルソウルでは、ファッションマガジン『W KOREA（ダブルユー・コリア）』による第20回乳がん認識向上キャンペーンのチャリティーフォトイベントが開催された。

この日、会場にはイ・ヨンエ、ハ・ジョンウ、チョン・ヘイン、イ・ジュニョク、パク・ウンビン、ビョン・ウソクなどの俳優陣をはじめ、SOL（BIGBANG）、ソンフン、ジェイク、ジョンウォン（ENHYPEN）、スンミン（Stray Kids）、スビン（TOMORROW X TOGETHER）、チェウォン、カズハ（LE SSERAFIM）、ウォニョン、ユジン、レイ（IVE）ら、韓国エンタメ界を代表する豪華スターが次々と姿を見せた。

なかでも視線を独り占めしたのは、世界的スター・BTSのRM、J-HOPE、Vの3人。RMはパンキッシュなヘアスタイルとサングラスでやんちゃな魅力を放ち、J-HOPEはノーカラートップスに映えるゴールドネックレスとフレアパンツでフェミニンな雰囲気を演出。そしてVは胸元を大胆に開いたシャツに金の刺繍が施されたジャケットを合わせ、まるで王子のような華やかさを漂わせた。

3人は息の合った“連結ハートポーズ”を披露し、世界中のファンから熱い注目を集めた。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

