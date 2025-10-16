ついに結婚？大人気アーティストの“返し”が話題に　日本でも一世を風靡した韓国バンドのフロントマン | RBB TODAY

バンドCNBLUE（シーエヌブルー）のフロントマン、ジョン・ヨンファが自身の結婚説に対して、機転の利いた言葉で応じた。

ジョン・ヨンファは10月15日、インスタライブを行い、ネット上で話題となった結婚説について言及した。

彼は「この調子だと、もう来年の予定はほとんど埋まっている。でもスケジュール帳には“結婚”という予定はなかった」と笑いながら反応。さらに「DMでその話を聞いてこないでほしい。返すのも変だから、ただ黙っていた」として、結婚説を真っ向から否定した。

このインスタライブに先立ち、SNS上では「ジョン・ヨンファが来年結婚する」という噂が拡散し、注目を集めていた。

なお、ジョン・ヨンファが率いるCNBLUEは、2010年代初頭に日本でメジャーデビューを果たし、『In My Head』『Where you are』などのヒット曲で一世を風靡した実力派バンド。音楽活動のみならず、俳優としても多方面で活躍を続けている。

（写真＝FNC）ジョン・ヨンファ

今後は、10月21日より放送されるMnetのグローバルバンドメイキングサバイバル番組『STEAL HEART CLUB』に、審査員として出演する予定だ。

◇ジョン・ヨンファ プロフィール

1989年6月22日生まれ。韓国・ソウル出身。ロックバンドCNBLUEのリーダー兼メインボーカルを務め、2009年8月にミニアルバム『Now or Never』を通じて日本でインディーズデビューした経歴を持つ。その後、同年に放送されたドラマ『美男ですね』で俳優デビューすると、翌2010年1月に韓国で、2011年10月に日本でメジャーデビューを果たした。主なドラマ出演作に『オレのことスキでしょ。』『未来の選択』『三銃士』『恋するパッケージツアー ～パリから始まる最高の恋～』『テバク不動産』『ブレインズ ～頭脳共助～』などがある。

■【写真】ジョン・ヨンファ、共演女優との密着

■【写真】UVERworld ＆ CNBLUE、日韓両国で共同公演開催のワケ

■ジョン・ヨンファ、SUGAとの縁を語る