ILLIT・ユナ＆ミンジュ、初のOST歌唱に挑戦！ドラマ『最後のサマー』を彩る“感性ボーカル”に注目 | RBB TODAY

ILLITのユナとミンジュが、デビュー後初のOSTに挑戦する。

10月15日、KBS2の新週末ミニシリーズ『最後のサマー』（原題）のOST制作会社ニャムニャムエンターテインメントは、「実力派ガールズグループとして知られるILLITのユナとミンジュがOSTに参加し、ドラマの感性をより深く染め上げる歌声を披露する予定だ」と伝えた。

ユナは、パワフルな歌声と安定した歌唱力でステージごとに圧倒的な存在感を放ち、グローバルファンの注目を集めてきた。ミンジュは、力強くも透き通ったボーカルで韓国国内外のファンから愛されている。

（写真提供＝OSEN）左からユナ、ミンジュ

ILLITはデビューと同時に世界中の音楽チャートを席巻し、第5世代を代表するガールズグループとして位置づけられた。今回のOST参加は、グループ活動の枠を超えて音楽の幅を広げる新たな挑戦として注目を集めている。

ユナとミンジュが歌うOSTは、ドラマのストーリーと完璧に調和し、作品への没入感を高めるとともに、視聴者に深い余韻を残すことが期待される。

なお、ドラマ『最後のサマー』は、幼なじみの男女がパンドラの箱のように封印していた初恋の真実と向き合うことで始まる“リモデリングロマンスドラマ”だ。俳優イ・ジェウク、女優チェ・ソンウンなどが出演し、11月1日午後9時20分より韓国で初放送される。

（記事提供＝OSEN）

