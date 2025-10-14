「2人の価値観は同じ」銃撃受け死亡したカーク氏と突然この世を去った元韓国アイドル、同時追悼の実兄が炎上 | RBB TODAY

突然この世を去ったf(x)出身のソルリさんの実兄が、妹の6周忌を追悼しながら、故チャーリー・カーク氏の誕生日をともに偲んだ。

10月14日、ソルリさんの実兄であるチェ氏は、自身のSNSに「愛するということは、自分の不幸を引き受けることだと思います。愛する妹の命日と、アメリカを心から愛した青年チャーリー・カークの誕生日を追悼します」という文を投稿した。

あわせてチェ氏は、ソルリの写真とともに「チャーリー・カーク、あなたの志を永遠に忘れません」と書かれたチャーリー・カークの追悼画像を並べて掲載した。

さらに彼は投稿に「この投稿が攻撃されたら、あなたたちの聖域を壊すことになる。私を刺激しないでください」という警告のような文言も添えた。

ファンと舌戦する兄

（画像＝チェ氏Instagram）ソルリさん（左）とチャーリー・カーク氏

しかし、これを見た一部のファンからは否定的な反応が相次いだ。

故チャーリー・カーク氏は極右的な政治評論家で、ドナルド・トランプ大統領の側近として知られていた人物だ。彼は生前、銃乱射事件による犠牲が続く状況でも「憲法修正第2条を守るためには、ある程度の犠牲はやむを得ない」と発言し、強い批判を浴びたほか、性的少数者や人種差別に関する差別的な言動でアメリカ国内でも非難を受けていた。

そんなチャーリー・カーク氏は9月10日（現地時間）、米ユタ州のユタ・バレー大学で講演中に銃撃され死亡した。

その後、韓国ではSUPER JUNIORのチェ・シウォンやWonder Girls出身のソネらがSNSで追悼の投稿をしたが、非難が殺到して削除し、「政治的立場を超えた悲劇だ」と釈明した経緯がある。

このような中で、ソルリさんの実兄が妹の命日にチャーリー・カーク氏の誕生日を言及し、同時に追悼したことに対し、国内外のファンからも批判が集まっている。

ソルリさんは生前、女性の人権問題に強い関心を示し、批判を受けながらも率先して声を上げてきた人物だ。そうした差別や憎悪と闘ってきたソルリさんと、逆に人種差別や女性蔑視的な発言を繰り返してきたチャーリー・カーク氏を並べて追悼することは、「故人の意志をねじ曲げる行為だ」と指摘する声が多い。

あるファンは「ソルリさんが生きていたとき、何と闘っていたかを思い出してください。彼女は、自分の写真があのような人の隣に並ぶことを望まなかったはずです。どうかソルリさんと彼女を愛するファンを尊重してください。今日は彼女の命日です。良い思い出とともにこの日を過ごしてください」と訴えた。

これに対してチェ氏は、「妹が闘ってきたこととは違いがあるかもしれませんが、根本は同じだと思っています。ファンの気持ちも尊重するよう努力します。心配と応援、感謝します」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）ソルリさん

海外ファンからも批判の声が上がった。「まったく矛盾している。妹の政治的立場を理解していたのですか。2人はまったく違う存在です。ソルリはチャーリー・カークと並んで名誉を得たいとは思わないでしょう」といった意見も寄せられた。

しかしチェ氏は「2人の精神は、究極的には女性の人権と保護にある」と反論。これに対し、別の海外ファンは「ソルリさんをそのような人物と並べて語るのは非常に不適切です。彼女が守ろうとした価値とはまったく正反対です」と指摘したが、チェ氏は「2人とも女性の権利、安全、自由という精神の大きな枠組みの中で対立しているわけではありません。立場と表現が違うだけで、価値は同じです」と主張を繰り返した。

そのファンは「私はそうは思いません。ソルリさんが示した勇気と真心は、差別や極端な思想を支持する人の価値観とはまったく違います。2人を同じ価値で結びつけることは、むしろ彼女の信念を歪めることです」と述べたが、チェ氏は「チャーリーが直面していたのは極端な状況であり、その中で戦っていたからこそ過激に見えるだけです。彼の思想の根底には人道主義がある」として、強硬な立場を崩さなかった。

投稿のコメント欄には、「チャーリー・カークは女性蔑視の人物で、ソルリも嫌っていたはず」「故人への冒とく」といった否定的なコメントが多数寄せられたが、チェ氏は「誤った解釈だ」と反論し、SNS上で議論を続けている。

なお、ソルリさんは2019年10月14日、突然この世を去った。享年25歳。京畿道・城南市の自宅で遺体で発見され、マネージャーが前日の18時30分ごろに最後の通話をした後、連絡が取れなくなったため訪問し、遺体を発見したと伝えられている。

また、ソルリさんの死から間もない2019年11月24日には、親友でKARAのク・ハラさんも28歳の若さで亡くなり、さらなる衝撃と悲しみを残した。

（記事提供＝OSEN）

◇ソルリさん プロフィール

1994年3月29日生まれ。本名チェ・ジンリ。2005年に韓国SBSの時代劇『薯童謡』で子役として芸能界にデビュー。2009年にはガールズグループ「f(x)」のメンバーとして、歌手デビューした。2015年にグループを脱退し、その後は女優やタレントとして活動。2019年10月14日、突然この世を去った。享年25歳。

