タイトワンピで魅せる“グラマラスボディ”…クォン・ウンビ、曲線美際立つ完璧プロポーション【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手クォン・ウンビが、ファンの視線を奪った。

クォン・ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新し、「秋の始まり」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ボディラインを美しく引き立てるフィット感のあるワンピースを着用し、ポーズを取るクォン・ウンビの姿が収められている。タイトなシルエットが彼女のグラマラスなプロポーションを際立たせ、女性らしい曲線美がひときわ目を引く。

この投稿を見たファンからは「美しいです」「女神」「うわ～」「スタイル最高」といったコメントが寄せられている。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

なお、クォン・ウンビは10月25日にマカオで単独コンサート「THE RED」ツアーを開催する予定だ。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

■【写真】“ハミ出てる”クォン・ウンビの過激衣装

■【画像】こぼれ落ちそう！クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ

■【写真】クォン・ウンビ、“変装なし”で東京ディズニーシー出没