ブラジル相手に0－5の大敗…ホン・ミョンボ韓国、世界最上級のレベルを痛感 | RBB TODAY

これが“世界最上級の壁”ということか。サッカー韓国代表がホームでブラジル代表に完敗した。第2次ホン・ミョンボ体制下では最多となる5失点を喫し、実力差を痛感する結果となった。

ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表（FIFAランキング23位）は10月10日、ソウルワールドカップ競技場で行われたブラジル（同6位）との親善試合で0−5の大敗を喫した。

2024年8月にホン・ミョンボ監督が就任以降、韓国はこれまでAマッチ15試合で9勝5分1敗の成績を収めていた。対戦相手のほとんどがアジア勢であったが、先月にはアメリカ遠征でアメリカ（2−0勝）とメキシコ（2−2引き分け）を相手に1勝1分を記録していた。

この日もアメリカ、メキシコ戦に続き3バック戦術を試したが、ブラジルの圧倒的な個人技と高いプレスとフィジカルの前に崩壊した。“ワールドカップ優勝候補”との明確な力の差を痛感する試合だった。

韓国は最前線にソン・フンミン、左右にイ・ジェソンとイ・ガンインを配置。中盤はファン・インボムとペク・スンホが守り、ウイングバックにはイ・テソクとソル・ヨンウが入った。3バックはキム・ジュソン、チョ・ユミン、キム・ミンジェで構成され、GKはチョ・ヒョヌが守った。

ブラジルもほぼ最強布陣を組んできた。ビニシウス・ジュニオールを中心に、ロドリゴ、マテウス・クーニャ、エステバンが前線を形成。中盤にはブルーノ・ギマランイスとカゼミーロ。守備陣はビティーニョ、エデル・ミリタン、ガブリエウ・マガリャンイス、ダグラス・サントスで、GKはベントゥが務めた。

試合は予想通り、序盤からブラジルが前線4人の攻撃陣を生かしてボール支配率を高めた。韓国守備陣も臆せず応戦し、3バックをベースにときに5バックを形成。ファン・インボムとペク・スンホも下がって守備に加わり、狭いスペースでもビルドアップを試みた。

ブラジルは韓国のペナルティエリア侵入に苦戦し、前半4分にロドリゴ、10分にビニシウスがミドルシュートを放つもゴールを外した。

しかし13分、ギマランイスのスルーパスにエステバンが抜け出し、左ウイングバックのイ・テソクを振り切って右足で先制。ブラジルが試合の流れをつかんだ。その後もエステバンを中心に韓国左サイドを執拗に攻め、カゼミーロのヘディング弾がネットを揺らしたがオフサイド判定で取り消された。

韓国もイ・ガンインを軸に攻撃を仕掛けたが、ブラジルの守備に阻まれた。20分、ロドリゴのシュートはGKチョ・ヒョヌが好セーブ。22分には韓国のファン・インボムがこぼれ球を左足で狙ったが、ブラジル守備にブロックされた。

その後、キム・ミンジェがクーニャのカウンターを止めた際にイエローカードを受け、ホン監督とコーチ陣も判定に抗議する場面があった。

韓国はソン・フンミンが中盤まで下がって展開を組み立てようとしたが、激しい雨の中、ブラジルの堅い守備を崩せなかった。そして前半41分、再びカゼミーロのスルーパスからロドリゴが右足でゴールを決め、2−0で前半を折り返した。

後半開始と同時に、韓国はファン・インボムに代えてハーフ・コリアンのイェンス・カストロプを投入。しかし後半2分、キム・ミンジェのトラップミスからエステバンにボールを奪われ、左足で3点目を許した。4分後にはペク・スンホがボールを失い、ロドリゴが追加点。スコアは瞬く間に0−4となった。

18分、ホン監督はソン・フンミン、イ・ジェソン、キム・ミンジェを交代させ、オ・ヒョンギュ、キム・ジンギュ、パク・ジンソプを投入。ソン・フンミンはこの日の試合でAマッチ通算137試合出場。チャ・ボムグンとホン・ミョンボを抜き、韓国代表最多出場記録を更新した。イ・ジェソンも通算100試合で“センチュリークラブ”入りを果たしたが、ブラジル相手に笑顔は少なかった。

その後、キム・ジンギュやイ・テソクがミドルシュートで見せ場を作ったものの、ブラジルのペースは崩れず。アンチェロッティ監督はパケタやアウグストらを次々投入し、試合を完全に掌握した。

後半32分、ビニシウスがカウンターから個人技で韓国守備を切り裂き、チームの5点目を決めた。以降もブラジルは余裕を持って試合をコントロール。最終的に韓国は反撃の糸口をつかめぬまま、0−5で完敗を喫した。

雨の中、ソウルワールドカップ競技場には63,237人の観衆が集まったが、ブラジルの圧倒的な実力の前に沈黙。ワールドカップ本大会に向けた“苦い教訓”を残す一戦となった。

