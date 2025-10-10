「本気でTWICEを辞めるかどうかを考えた」年上歌手と交際中のチェヨン、最もつらかった時期とは？ | RBB TODAY

日本でも高い人気を誇るTWICEのチェヨンが、かつて真剣に“グループ脱退”を考えていた時期について話した。

YouTubeチャンネル「SPNS TV」には10月9日、「チェヨンとシューズオフ EP.74｜アイドルも人間です」というタイトルの動画が公開された。

TWICEとしてデビューして10周年を迎えたチェヨンは、動画で「歯を食いしばって耐えた。どんなに好きなことを仕事にしても、結局は“職業”だから、好きなことだけできるわけじゃない。スケジュールが多いと体も疲れるし、やりたくないこともやらなきゃいけない。だから内面を整えながら耐えてきた」と語った。

何よりもつらかったのは、ほとんど眠れなかった時期だという。

（写真提供＝OSEN）チェヨン

チェヨンは「学校に通いながら一番忙しかったのが、『CHEER UP』と『TT』の時期。寝る時間が30分しかなかった。あのときが本当に一番しんどかった。だから辞めようと思ったこともあった。途中で“もうTWICEは無理です”って言った」と正直な胸の内を明かした。

さらに「本気で悩んで、そのことでお母さんとすごくケンカもしたけど、ちゃんと話をした。3年半もあんなにつらい思いをしたのに、やめるのはもったいないって言われた。その言葉を聞いて考えた。“本当に今このタイミングで辞めても後悔しない自信があるのか？”って」と述べた。

一方でチェヨンは、TWICEメンバーとの“家族のような雰囲気”についても言及した。

「メンバーみんな本当に優しくて、お互いに思いやりがある。問題が起きても話し合いで解決するタイプだし、決めなきゃいけないことは全部多数決で決める。決まったら後から文句は言わないってルールがあるから、意見を言うときも気が楽」と語った。

さらに、グループ内では「雰囲気を盛り上げるのはナヨンとサナ、整理やまとめ役はジヒョが担当している」と明かし、「みんなそれぞれ役割がある。私は“可愛がられる末っ子役”」と笑いながら話した。

なお、チェヨンが所属するTWICEは本日（10月10日）、デビュー10周年を記念したスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースする。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

■【写真】笑顔で“下着”を露出…TWICE・チェヨン＆チョン・ソミの投稿、即削除も物議

■「5年以内に結婚を…」TWICE・チェヨンとの交際を認めた10歳年上の歌手とは？

■【写真】腕にも背中にもびっしり…TWICE・チェヨン、タトゥーだらけの上半身